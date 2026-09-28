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Eleições 2026

e-Título poderá ser baixado no dia da votação nas eleições deste ano

Em eleições anteriores, o download e o primeiro acesso ao e-Título eram suspensos no dia da votação para reduzir a sobrecarga dos sistemas. Veja como baixar o aplicativo

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Estado de Minas
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Repórter
28/09/2026 16:22

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Saiba como baixar o e-Título para usá-lo no dia da votação
Saiba como baixar o e-Título para usá-lo no dia da votação crédito: Foto:Nelson Jr./Ascom/TSE

O aplicativo e-Título poderá ser baixado e ativado no dia da votação nas eleições de 2026, tanto no primeiro quanto no segundo turno. A medida foi anunciada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques. 

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O TSE também informou que reforçará o monitoramento da infraestrutura do aplicativo para garantir seu funcionamento durante os dias de votação. A estratégia considera o aumento dos acessos registrados nos pleitos. 

Em eleições anteriores, o download e o primeiro acesso ao e-Título eram suspensos no dia da votação para reduzir a sobrecarga dos sistemas e priorizar os eleitores que já haviam ativado o aplicativo.

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A Justiça Eleitoral recomenda, no entanto, que o eleitor faça o download e a ativação antecipadamente. O aplicativo permite consultar o local de votação, justificar a ausência às urnas, emitir certidões, pagar multas eleitorais por Pix ou cartão de crédito e se cadastrar como mesário voluntário. 

O e-Título também pode ser usado como documento de identificação na seção eleitoral por eleitores que tenham a biometria cadastrada e cuja fotografia esteja disponível no aplicativo. 

Durante as eleições, o TSE utiliza também o e-Título para enviar notificações com informações e orientações sobre a votação. 

O primeiro turno das eleições de 2026 será realizado em 4 de outubro. Se houver segundo turno, a votação ocorrerá em 25 de outubro. As urnas funcionarão das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. 

A recomendação é de que o eleitorado mantenha o aplicativo atualizado nos aparelhos celulares e fique atento aos comunicados oficiais emitidos pelo TSE ao longo do período eleitoral. 

Como baixar o e-Título

O e-Título está disponível gratuitamente nas lojas oficiais de aplicativos para dispositivos Android e iOS. É importante verificar se o app aparece como "e-Título - Justiça Eleitoral Brasileira".  

O e-Título concentra, em um único lugar, vários serviços que o eleitor precisa, como emissão de certidões, consulta ao local de votação, justificativa de ausência às urnas, consulta e pagamento de débitos eleitorais, leitura de boletins de urna, entre outros, sem precisar se deslocar ou enfrentar filas. 

Com o aplicativo aberto é preciso preencher os dados: nome completo, data de nascimento, CPF ou Título de Eleitor, e nome dos pais. Após isso, o eleitor deverá responder às perguntas de segurança exibidas na tela e criar uma senha. 

Os dados informados devem ser exatamente iguais aos do último atendimento na Justiça Eleitoral. Se houver divergência, o aplicativo não validará o documento. O e-Titulo poderá ainda solicitar o reconhecimento facial, feito por meio da câmera do aparelho celular.

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Além do e-Título (com foto), o eleitor poderá se identificar perante os mesários por documentos oficiais com foto, como carteira de identidade, Identidade social (para pessoas trans e travestis); passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação. 

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