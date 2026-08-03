Veja novas funcionalidades e o que mudou no e-título para as Eleições 2026

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou o e-Título, app oficial que funciona como versão digital do título de eleitor, com novas funções e reforço de segurança para as eleições de 2026.

Nova versão do e-Título reúne serviços que antes exigiam outras plataformas da Justiça Eleitoral. A ideia, segundo o TSE, é dar mais autonomia ao eleitor e facilitar o uso do documento no dia da votação.

Tribunal recomenda baixar e atualizar o aplicativo com antecedência para evitar instabilidade perto do pleito. Com o app instalado, o eleitor passa a ter o documento digital pronto para apresentar como identificação na seção eleitoral, quando aplicável.

Acompanhamento de solicitações feitas no Título Net agora aparece dentro do aplicativo. O eleitor pode monitorar em tempo real o andamento de pedidos enviados à Justiça Eleitoral, acessando a aba 'Mais opções'.

App passou a emitir certidão de filiação partidária em duas modalidades. A versão Simples mostra o vínculo atual e a Histórico traz o registro detalhado de filiações anteriores; o serviço fica disponível apenas para quem tem e-Título validado por conferência biométrica.

Ferramenta de código de autenticação cria um token temporário para validação de identidade. Por segurança, o recurso exige reconhecimento facial (vídeo-selfie) antes de liberar o código na tela.

Sincronização ativa atualiza automaticamente dados biográficos e biométricos no app. Mudanças como nome ou estado civil passam a aparecer na tela inicial sem necessidade de reinstalar o aplicativo ou reemitir o documento digital.

Outras melhorias anunciadas pelo TSE

Leitura de QR Code no celular permite validar a autenticidade de certidões eleitorais. O TSE diz que a checagem pode ser feita na hora para documentos como certidão de quitação eleitoral e de crimes eleitorais.

Fluxo de justificativa de ausência foi redesenhado para quem está fora do domicílio eleitoral. O passo a passo foi simplificado tanto para a justificativa no dia da eleição, por geolocalização, quanto para a feita depois do pleito, com envio de anexos.

Pagamento de multas eleitorais passou a ser feito pelo PagTesouro dentro do e-Título. Segundo o TSE, a quitação pode ser feita via Pix ou cartão de crédito, acelerando a regularização de pendências por ausência não justificada.

Módulo 'Boletim na Mão' foi integrado ao e-Título e ganhou opção de compartilhar vários boletins de urna. A mudança elimina a necessidade de um segundo aplicativo e amplia as formas de consulta e compartilhamento por fiscais, partidos e cidadãos.

App também permite pedir o descadastramento de mesário voluntário pelo celular. O sistema inativa o cadastro na hora e informa as regras para uma eventual nova inscrição, de acordo com o TSE.

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Aplicativo é gratuito e está disponível nas lojas Google Play e App Store. O TSE recomenda manter as atualizações automáticas ativadas para receber correções e melhorias de segurança.