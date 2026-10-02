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ELEIÇÃO 2026

Assédio eleitoral: Minas registra 94 denúncias às vésperas do 1º turno

Estado é o segundo do país com mais queixas ao MPT; Brasil já soma 851 denúncias de pressão ou indução de voto no trabalho em 2026

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
02/10/2026 17:29

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O assédio eleitoral ocorre quando o empregador ou outra pessoa ligada à relação de trabalho tenta induzir, constranger ou pressionar o trabalhador a votar em determinado candidato ou partido
O assédio eleitoral ocorre quando o empregador ou outra pessoa ligada à relação de trabalho tenta induzir, constranger ou pressionar o trabalhador a votar em determinado candidato ou partido crédito: Créditos: Ascom MPT-MG

O Ministério Público do Trabalho (MPT) já recebeu 94 denúncias de assédio eleitoral em Minas Gerais em 2026, segundo dados atualizados nesta sexta-feira (2/10). O estado é o segundo com maior número de queixas no país, que contabiliza 851 denúncias até dois dias antes do primeiro turno das eleições. O cenário é considerado preocupante pelo MPT, que também já emitiu 43 recomendações a empresas mineiras para interromper ou ajustar práticas que possam interferir na liberdade de escolha dos trabalhadores.

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O assédio eleitoral ocorre quando o empregador ou outra pessoa ligada à relação de trabalho tenta induzir, constranger ou pressionar o trabalhador a votar em determinado candidato ou partido, especialmente por meio da posição de poder existente no ambiente profissional.

Segundo o procurador Geraldo Emediato de Souza, o fenômeno passou a chamar a atenção do MPT de forma mais intensa a partir das eleições de 2018. Naquele ano, o órgão identificou uma série de situações de indução ao voto no ambiente de trabalho e adotou medidas contra empregadores.

"Na eleição de 2018, nós fomos surpreendidos por esse fenômeno, que é a indução ao voto pelo empregador no ambiente de trabalho", afirmou.

Na época, foram ajuizadas ações e aplicadas sanções, inclusive de caráter financeiro. A expectativa do MPT era de que a experiência e as punições aplicadas em 2018 contribuíssem para reduzir os casos nas eleições seguintes. Isso, porém, não ocorreu.

"Em 2022 isso foi reproduzido e, para nossa surpresa, apesar de todo o nosso trabalho de repressão, nós tivemos em 2026 um número que nós consideramos muito alto", disse o procurador.

Medidas contra empresas

As denúncias recebidas pelo MPT são distribuídas entre os procuradores, que seguem orientações da coordenadoria responsável pelo tema. A atuação pode começar com uma recomendação à empresa, quando ainda há tempo para que a situação seja corrigida voluntariamente.

Quando a proximidade da eleição exige uma resposta imediata, o órgão pode recorrer à Justiça. Ainda conforme Emediato, nesses casos são adotadas medidas judiciais com pedido de tutela de urgência, para impedir que a prática continue e proteger a liberdade de voto dos trabalhadores.

Em Minas, além das 94 denúncias contabilizadas até esta sexta-feira, 43 recomendações já foram encaminhadas às empresas. O MPT também informou que obteve decisão judicial em uma ação envolvendo uma empresa do setor calçadista, com determinação de medidas urgentes diante do risco à liberdade de voto dos trabalhadores.

Plantão no fim de semana

Para atender ocorrências relacionadas ao tema durante o primeiro turno, o MPT-MG terá um Plantão Especial Eleitoral neste sábado (3/10) e domingo (4/10), das 8h às 17h. O atendimento será realizado presencialmente na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região e nas Procuradorias do Trabalho nos municípios.

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Também será possível encaminhar demandas de todo o estado pelo telefone (31) 3279-3222.

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