Título de eleitor: como tirar pela internet de forma simples e rápida

O prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor para as eleições 2026, com primeiro turno em 4 de outubro, encerrou no dia 6 de maio de 2026. O cadastro eleitoral encontra-se fechado e só será reaberto dia 3 de novembro, após o término das eleições.

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Após a reabertura, o processo de tirar o título pela primeira vez ou regularizar a situação poderá ser feito presencialmente em cartórios eleitorais ou de forma online pelo sistema Título Net, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A plataforma permite que cidadãos a partir de 15 anos solicitem a primeira via do documento, peçam a transferência de domicílio eleitoral ou atualizem dados cadastrais de maneira digital.

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Guia para solicitar o título online (quando o cadastro reabrir)

O primeiro passo é acessar o portal Título Net, no site oficial do TSE. Ao entrar na plataforma, o sistema apresentará um formulário que deve ser preenchido com atenção, incluindo dados pessoais como nome completo, data de nascimento, filiação e local de nascimento.

Após preencher as informações iniciais, será necessário anexar alguns documentos digitalizados. É importante que as imagens estejam legíveis e com boa qualidade para evitar que o pedido seja negado. Os documentos exigidos são:

Documento oficial de identificação com foto (frente e verso);

Comprovante de residência recente (ou outro documento que comprove seu vínculo com o município, seja ele familiar, profissional ou comunitário);

Certificado de quitação do serviço militar (para homens maiores de 18 anos);

Uma fotografia sua (selfie) segurando o documento de identificação ao lado do rosto.

Essa selfie é um requisito de segurança para confirmar a identidade do solicitante. O rosto deve aparecer de forma clara e sem acessórios que possam atrapalhar a identificação, como óculos escuros ou bonés.

Acompanhamento e acesso ao documento digital

Depois de enviar o pedido, o sistema gera um número de protocolo. Guarde esse número, pois ele será utilizado para acompanhar o andamento da solicitação no mesmo site do TSE, na aba "Acompanhar Requerimento". O prazo para análise e aprovação pode variar.

Uma vez que o pedido é aprovado, o título de eleitor não é mais impresso em papel. A versão oficial é digital e pode ser acessada pelo aplicativo e-Título, disponível para Android e iOS. Mesmo com o cadastro fechado, quem já possui o título regular pode baixar e utilizar o app para consultar informações como o local de votação.

Perdi o prazo para as Eleições 2026. E agora?

Quem não tirou o título ou não regularizou a situação dentro do prazo não poderá votar nas Eleições 2026. Após cada turno de votação, será necessário justificar a ausência para evitar pendências com a Justiça Eleitoral, que podem resultar em restrições como a impossibilidade de obter passaporte ou se inscrever em concursos públicos. A justificativa também pode ser feita online.

Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



