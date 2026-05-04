Prazo para tirar o título de eleitor acaba em 6 de maio; saiba como fazer

O prazo para tirar o primeiro título de eleitor, transferir o local de votação ou regularizar pendências com a Justiça Eleitoral acaba nesta quarta-feira (6/5). Eleitores de todo o Brasil podem realizar qualquer uma dessas alterações e garantir o direito de votar nas eleições de 2026, que definirão presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais.

Todo o procedimento pode ser feito pela internet, por meio do sistema Autoatendimento Eleitoral, disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A plataforma foi criada para evitar filas e facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços eleitorais, especialmente para quem deixou a regularização para a última hora.

Quem precisa atualizar o cadastro?

A data limite é válida para diferentes grupos. Jovens que completarão 16 anos até a data da eleição (4 de outubro de 2026) já podem solicitar o alistamento e votar de forma facultativa. O prazo também se aplica a quem mudou de cidade e precisa transferir o domicílio eleitoral.

Além disso, a atualização é obrigatória para eleitores que tiveram o título cancelado por não terem votado ou justificado a ausência em três eleições consecutivas. A regularização, nesse caso, pode envolver o pagamento de multas, que pode ser feito também durante o processo online.

Como fazer a solicitação pela internet

O primeiro passo é acessar o portal do Autoatendimento Eleitoral e selecionar a opção desejada. Antes de começar, é fundamental ter os documentos necessários digitalizados ou em fotos de boa qualidade. Veja a lista:

Documento de identificação oficial com foto: RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por exemplo.

Comprovante de residência recente: emitido nos últimos três meses.

Comprovante de quitação do serviço militar: apenas para homens que completam 19 anos em 2026.

Durante o preenchimento dos dados, o sistema solicitará o envio de uma fotografia sua (selfie) segurando o documento de identificação para confirmar a identidade do solicitante e garantir a segurança do processo.

Para quem opta pelo atendimento online, será necessário comparecer presencialmente a um cartório eleitoral posteriormente para a coleta da biometria.

Após o dia 6 de maio, o cadastro eleitoral será fechado para que a Justiça Eleitoral possa organizar a logística da votação. Quem perder a data só poderá fazer alterações após o período eleitoral, ficando impedido de votar nas eleições de 4 de outubro de 2026.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.