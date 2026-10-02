Metrô em BH terá intervalos maiores na próxima semana; confira

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Quem precisa usar o metrô de Belo Horizonte à noite na próxima semana terá que esperar mais tempo para embarcar. Entre segunda-feira (5/10) e sexta-feira (9/10), o intervalo será de 24 minutos após as 20h.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A mudança ocorre por causa das obras de modernização do sistema de sinalização da Linha 1 e terá impacto principalmente nos passageiros que embarcarem nas estações Cidade Industrial, Vila Oeste e Gameleira.

Nessas três estações, os trens vão circular por uma única via depois das 20h. Por isso, a orientação é conferir o sentido da composição antes de embarcar. Apesar da operação diferente, não haverá necessidade de baldeação.

Durante o restante do dia, a operação seguirá os intervalos previstos para cada horário.

Horários

Atualmente, nos dias úteis, os trens circulam a cada 7,5 minutos nos horários de pico e a cada 15 minutos nos demais períodos. Pela manhã, o pico é das 6h às 8h, enquanto o da tarde é entre 16h30 e 18h30.

Aos sábados, o intervalo é de 7,5 minutos entre 6h e 8h e de 15 minutos depois das 8h. Aos domingos e feriados, os trens passam a cada 15 minutos durante todo o dia.

As estações funcionam das 5h15 às 23h. Como as obras de modernização estão em andamento, outros intervalos também podem sofrer alterações.

Orientaçãoes

As mudanças na operação são informadas aos passageiros pelo Instagram oficial do Metrô BH (@metrobhoficial) e pelo site institucional. Nas estações, os passageiros também poderão acompanhar avisos nas telas digitais e pelo sistema de sonorização.

Funcionários estarão nos locais para orientar quem tiver dúvidas sobre o embarque e o sentido dos trens.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão