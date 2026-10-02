Bolsonaro venceu no 1º turno em 2018? Relembre o resultado da eleição
Jair Bolsonaro precisou do segundo turno para derrotar Fernando Haddad (PT); veja os números exatos e a diferença de votos entre os candidatos
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Com a proximidade das Eleições 2026, o eleitorado passa a relembrar as antigas votações. Jair Bolsonaro, na época candidato pelo PSL, não venceu a eleição presidencial de 2018 no primeiro turno, o ex-presidente foi eleito ao derrotar Fernando Haddad (PT) no segundo turno.
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Na disputa final, Bolsonaro obteve 55% dos votos válidos. Com 100% das seções apuradas, o resultado foi o seguinte:
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Jair Bolsonaro: 57.797.847 votos (55,13%)
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Fernando Haddad: 47.040.906 votos (44,87%)
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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.