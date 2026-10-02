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ELEIÇÕES

Bolsonaro venceu no 1º turno em 2018? Relembre o resultado da eleição

Jair Bolsonaro precisou do segundo turno para derrotar Fernando Haddad (PT); veja os números exatos e a diferença de votos entre os candidatos

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
02/10/2026 16:28 - atualizado em 02/10/2026 16:36

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Bolsonaro venceu no 1º turno em 2018? Relembre o resultado da eleição
Jair Bolsonaro, que venceu as eleições presidenciais de 2018 em segundo turno crédito: Divulgação / Platobr Politica

Com a proximidade das Eleições 2026, o eleitorado passa a relembrar as antigas votações. Jair Bolsonaro, na época candidato pelo PSL, não venceu a eleição presidencial de 2018 no primeiro turno, o ex-presidente foi eleito ao derrotar Fernando Haddad (PT) no segundo turno.

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Na disputa final, Bolsonaro obteve 55% dos votos válidos. Com 100% das seções apuradas, o resultado foi o seguinte:

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 * Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

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