Nikolas liga para Flávio Bolsonaro durante ato no Centro de BH

Por meio de uma chamada de vídeo, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, conversou com apoiadores que estavam no Centro de Belo Horizonte participando de um ato de campanha do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) nessa quinta-feira (1º/10).

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“Recebam com o maior grito o nosso futuro presidente do Brasil”, anunciou o congressista para a multidão bolsonarista na Praça Sete. Flávio direcionou falas aos eleitores, mas não foi possível ouvir tudo o que ele disse enquanto Nikolas aproximava o microfone do celular.

“O Brasil vai mudar daqui a três dias. Vamos defender o nosso país dessa quadrilha do PT”, afirmou o presidenciável, que agradeceu a mobilização em BH. Ele estará em Minas amanhã para agenda em Montes Claros, no Norte do estado.

O ato de Nikolas que foi o deputado mais votado do país em 2022 e agora tenta a reeleição, começou uma “motociata” que saiu da Praça do Papa, no Bairro Mangabeiras.

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Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde Nikolas e aliados deram início ao “Blocão do 22” e caminharam até a Praça Sete.

