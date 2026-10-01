Nikolas transforma Praça Sete em palanque

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) comandou um ato de campanha em Belo Horizonte na noite desta quinta-feira (1º/10) que terminou transformando a Praça Sete, no Centro, em um palanque bolsonarista. Mais votado do país em 2022, ele disputa a reeleição para a Câmara dos Deputados.

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“Eu tenho apenas 30 anos. Eu tenho duas filhas maravilhosas e sou casado com a mulher mais linda deste mundo. Eu não estou dedicando a minha vida só por eleições. Eu sei que cada um de vocês quer um Brasil diferente”, discursou o congressista no “pirulito” da praça, um dos marcos da capital mineira.

Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL).

Para completar a “colinha”, o deputado fez uma chamada de vídeo com o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). Ele estará em Minas Gerais nesta sexta-feira (2) para uma agenda em Montes Claros, no Norte do estado.

Apesar de dizer que Flávio pode bater Lula (PT) em primeiro turno, Nikolas cobrou persistência dos apoiadores: “Quem durar mais, vence. A gente não pode desistir deste país, independente do resultado. Nós somos brasileiros e não desistimos nunca”.

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O ato começou uma “motociata” que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o “Blocão do 22” e caminharam até a Praça Sete. O movimento acontece um dia antes de Lula visitar BH.

