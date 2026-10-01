No Flow, Lula diz que Flávio tem "relação amorosa" com Vorcaro

Uma hora antes do horário previsto para o último debate dos candidatos à Presidência da República, que seria realizado pela TV Globo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de uma live no Flow Podcast.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Gosto mais de você do que da Globo”, brincou o candidato à reeleição ao explicar ao apresentador, Igor Coelho, por que decidiu ir ao podcast. O petista criticou o formato do debate da Globo e a participação de candidatos com índices inexpressivos.

“Acho debate saudável quando tem gente qualificada”, afirmou, lembrando que participou de debates com Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Geraldo Alckmin e Paulo Maluf, “todos da política”.

“Outra coisa é disputar com uma pessoa desqualificada como Flávio Bolsonaro, que não tem passado, presente nem futuro. Nunca trabalhou na vida. Não tem qualificação para ser síndico de prédio”, disse o presidente, antes de fazer novas críticas: “Ele (Flávio) é ligado a milicianos e tem uma relação amorosa com o Vorcaro.”

Sobre o banqueiro, Lula disse: “Transformei o banqueiro no prisioneiro e corrompeu todo mundo. Tem muita gente com rabo preso: além do dinheiro, tem as orgias (que seriam organizadas por Vorcaro). Nunca me chamaram. E, se me chamassem, a Janjinha ia me dar tanta porrada...”, brincou.

A participação de Lula foi anunciada pelo próprio Flow nas redes sociais na quarta-feira (30/9), depois que a campanha comunicou oficialmente à Globo que o presidente não iria ao debate. Até a terça-feira, o PT mantinha a possibilidade de participação. O presidente nacional do partido, Edinho Silva, dizia que Lula participaria se o formato permitisse um confronto mais direto com Flávio Bolsonaro. A avaliação da campanha era de que, sem o petista no palco, os ataques dos demais candidatos se concentrariam no senador.

O cenário mudou nesta quinta-feira (1º/10), e a Globo acabou cancelando o debate. A emissora recebeu duas notificações judiciais horas antes do início. A primeira veio de uma decisão da ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que atendeu a um pedido da coligação de Lula e derrubou a regra sobre candidatos ausentes.

Essa regra constava da ata assinada por todos os partidos, inclusive o PT, e previa manter no cenário o púlpito vazio com o nome do petista. Também permitia que os presentes formulassem, em 30 segundos, perguntas que fariam a ele.

A segunda notificação veio do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que, a pedido do Solidariedade, determinou a inclusão de Renan Santos (Missão). Flávio Bolsonaro já havia anunciado que não iria, alegando “censura” do TSE.

Em nota, a Globo afirmou que as decisões tomadas de última hora causam insegurança jurídica e representam “interferência indevida na liberdade da imprensa de organizar debates”.

Não é a primeira vez que Lula participa do Flow. Em outubro de 2022, na reta final do segundo turno contra Jair Bolsonaro, o então ex-presidente deu ao podcast uma entrevista de cerca de 1h40, conduzida por Igor Coelho, o Igor 3K. A audiência passou de 1 milhão de espectadores simultâneos e superou a marca que Bolsonaro tinha alcançado no mesmo programa, em agosto daquele ano.

Trocar o debate por uma entrevista repete a estratégia adotada pela campanha em agosto. Em 23 de agosto, enquanto Caiado, Cury e Renan Santos se enfrentavam na Band, Lula concedeu entrevista exclusiva à Record.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com o cancelamento, o primeiro turno termina sem o tradicional encontro da Globo na reta final. Lula, que havia optado por participar do Flow no horário previsto para o debate, não participou do encontro da emissora.