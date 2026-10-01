‘Flávio arregão’: gritam apoiadores de Renan Santos após desistência

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um grupo de apoiadores do candidato à Presidência Renan Santos (Missão) provocou o também candidato Flávio Bolsonaro (PL) com gritos de “Flávio arregão”, após o candidato do PL anunciar que não participaria do debate da TV Globo, marcado para a noite desta quinta-feira (1º/10).

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A desistência de Flávio aconteceu depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes determinou que Renan Santos fosse incluído no debate.

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Renan chegou a gravar um vídeo pedindo que Flávio fosse ao debate: “Flávio, não fuja.”