‘Flávio arregão’: gritam apoiadores de Renan Santos após desistência
Ausência de Flávio Bolsonaro ocorreu após o ministro Gilmar Mendes determinar a inclusão de Renan Santos no debate da TV Globo
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Um grupo de apoiadores do candidato à Presidência Renan Santos (Missão) provocou o também candidato Flávio Bolsonaro (PL) com gritos de “Flávio arregão”, após o candidato do PL anunciar que não participaria do debate da TV Globo, marcado para a noite desta quinta-feira (1º/10).
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A desistência de Flávio aconteceu depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes determinou que Renan Santos fosse incluído no debate.
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Renan chegou a gravar um vídeo pedindo que Flávio fosse ao debate: “Flávio, não fuja.”