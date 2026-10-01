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ELEIÇÕES 2026

‘Flávio arregão’: gritam apoiadores de Renan Santos após desistência

Ausência de Flávio Bolsonaro ocorreu após o ministro Gilmar Mendes determinar a inclusão de Renan Santos no debate da TV Globo

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
01/10/2026 21:42 - atualizado em 01/10/2026 21:43

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Apoiadores do candidato à Presidência Renan Santos se reuniram no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (1º/10)
Apoiadores do candidato à Presidência Renan Santos se reuniram no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (1º/10) crédito: Reprodução/redes sociais

Um grupo de apoiadores do candidato à Presidência Renan Santos (Missão) provocou o também candidato Flávio Bolsonaro (PL) com gritos de “Flávio arregão”, após o candidato do PL anunciar que não participaria do debate da TV Globo, marcado para a noite desta quinta-feira (1º/10).

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A desistência de Flávio aconteceu depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes determinou que Renan Santos fosse incluído no debate.

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Renan chegou a gravar um vídeo pedindo que Flávio fosse ao debate: “Flávio, não fuja.”

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