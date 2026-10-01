Renan Santos vai ao debate da Globo e pede: "Flávio, não fuja"

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

O candidato à Presidência pelo Missão, Renan Santos, confirmou que participará do debate da Globo nesta quinta-feira (1º). Em vídeo divulgado antes do encontro, ele comemorou a decisão judicial que garantiu sua presença e pediu que Flávio Bolsonaro (PL) também compareça.

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“Flávio, vá ao debate. O Brasil precisa conhecer suas propostas, cara. O Brasil precisa entender que você tem alguma ideia. Não fuja. Já basta o outro (Lula) ter fugido de mim. Não fuja também.”

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Renan não estava entre os candidatos inicialmente confirmados pela Globo. O presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, e a ministra Cármen Lúcia haviam negado pedidos para incluí-lo no debate. Horas antes do programa, porém, o ministro Gilmar Mendes determinou sua participação. Pouco depois, Flávio anunciou que não participaria do encontro.