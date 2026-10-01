Renan Santos chama Kassio Nunes de "soldadinho de Flávio Bolsonaro"

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O candidato à Presidência Renan Santos (Missão) chamou o ministro Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de “soldadinho de Flávio Bolsonaro” após ter um pedido para participar do debate da TV Globo negado.

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Em vídeo publicado nas redes sociais na noite dessa quarta-feira (30/9), o presidenciável também acusou o magistrado de favorecer o candidato do PL e afirmou que a decisão representa uma “eleição roubada”.

Na gravação, o candidato também relacionou o ministro ao caso do Banco Master e alegou que a decisão que o deixou fora do debate teria motivação política. Nunes Marques rejeitou o pedido apresentado pelo Missão para obrigar a TV Globo a incluir Renan no debate presidencial desta quinta-feira (1º/10). O ministro considerou que o partido não cumpre o requisito de representação mínima no Congresso previsto para garantir a participação no evento.

O Missão argumentou que as regras apresentadas pela própria emissora previam a possibilidade de convidar o candidato seguinte mais bem colocado nas pesquisas caso um dos participantes obrigatórios desistisse. A legenda recorreu ao TSE após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comunicar que não compareceria ao debate.

Na decisão, Nunes Marques reconheceu que Renan se enquadra no critério estabelecido pela emissora para um eventual convite. O ministro, porém, entendeu que a previsão não torna obrigatória a participação do candidato, uma vez que as regras facultam à Globo convidar outro presidenciável em caso de desistência.

Renan contestou essa interpretação e comparou o caso à decisão que garantiu a participação de Romeu Zema (Novo) no debate. “Ele mesmo reconhece fundamentação na minha tese, no sentido de que as cláusulas da Globo permitiam minha ida, e ele vai lá e nega”, disse.

A inclusão de Zema havia sido determinada por Nunes Marques após pedido do Novo. Nesse caso, o ministro entendeu que o partido preenchia o requisito de representação parlamentar adotado pela emissora para definir os participantes.

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O debate da TV Globo está marcado para a noite desta quinta-feira e terá Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema. Lula informou à emissora que não participará do encontro.

