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Renan Santos tem um plano para desopilar em eventual segundo turno

Candidato do Partido Missão aparece em terceiro ou em quarto lugar nas pesquisas, a depender do instituto

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
27/09/2026 00:26

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Renan Santos tem um plano para desopilar em eventual segundo turno
Renan Santos tem um plano para desopilar em eventual segundo turno crédito: Foto: Felipe Soares/Partido Missão

Renan Santos, candidato do Missão à Presidência da República, já tem uma atividade para desopilar em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro.

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Ele pretende mergulhar na música e compor as letras para o segundo álbum da banda de rock alternativo que comanda, a Limão Rosa.

Renan, num estilo “Bob Dylan do MBL”, é vocalista, guitarrista e gaitista do grupo.

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Nesse cenário, ele continuará fazendo vídeos em oposição aos dois candidatos. Mas nada muito ativo.

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