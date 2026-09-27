Renan Santos tem um plano para desopilar em eventual segundo turno
Candidato do Partido Missão aparece em terceiro ou em quarto lugar nas pesquisas, a depender do instituto
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Renan Santos, candidato do Missão à Presidência da República, já tem uma atividade para desopilar em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro.
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Ele pretende mergulhar na música e compor as letras para o segundo álbum da banda de rock alternativo que comanda, a Limão Rosa.
Renan, num estilo “Bob Dylan do MBL”, é vocalista, guitarrista e gaitista do grupo.
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Nesse cenário, ele continuará fazendo vídeos em oposição aos dois candidatos. Mas nada muito ativo.