Renan para Globo sobre veto: ‘Estão jogando o jogo de Flávio Bolsonaro’

O presidente do Partido Missão e candidato à Presidência da República Renan Santos criticou a TV Globo por não ter sido incluído no debate entre presidenciáveis marcado para esta quinta-feira (1º/10). Em entrevista ao g1, ele classificou a decisão da emissora como “antidemocrática” e acusou a Globo de favorecer o candidato Flávio Bolsonaro (PL).

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Renan afirmou que considera um “absurdo” ficar fora do debate, alegando estar em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. “Eu queria falar que é um absurdo tirar o candidato a terceiro em todas as pesquisas do debate. Vocês estão sendo injustos com o Brasil inteiro. Vocês estão jogando o jogo de Flávio Bolsonaro”, declarou.

O candidato também criticou a direção de jornalismo da emissora e disse ter tentado contato com a empresa, inclusive com José Roberto Marinho, sem receber resposta. Segundo Renan, sua exclusão do debate seria uma forma de impedir que ele apresentasse suas propostas aos eleitores.

“É uma vergonha tirar do debate um candidato que está falando de todas as verdades procedidas, participando democraticamente, foi em todas as sabatinas, e vai me tirar do jogo agora por conta de uma chicana, de uma obra do canalha do Flávio Bolsonaro”, afirmou.

Na sequência, Renan voltou a acusar a Globo de atuar em favor do candidato do PL. “Porque se quisessem me dar espaço para falar de proposta, me colocavam no debate. A Rede Globo é canalha, é suja e está trabalhando agora para o vagabundo do Flávio Bolsonaro. Bandido do Flávio Bolsonaro. Isso é uma vergonha”, declarou.

Renan também afirmou que sua ausência no debate prejudicaria uma parcela dos eleitores. “Me tirar do debate é a maior sujeira que estão fazendo com uma geração inteira de brasileiros”, disse.

O debate da TV Globo está marcado para quinta-feira, às 21h20, após o Jornal Nacional. Inicialmente, a emissora havia convidado Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante). Renan ficou fora da lista inicial de convidados. Romeu Zema (Novo) será chamado por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As regras do debate, no entanto, preveem a possibilidade de a emissora convidar outro candidato em caso de desistência de um dos participantes inicialmente convocados. O regulamento estabelece que a escolha fica a critério da Globo, considerando o candidato mais bem posicionado na pesquisa estimulada da Quaest de 28 de setembro entre os que não atendem aos critérios legais para participação.



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A equipe jurídica de Renan Santos foi procurada para esclarecimentos sobre possíveis tentativas legais para a participação no debate e informou que, até o momento, decidiu não recorrer.