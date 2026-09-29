Flávio Bolsonaro convida Marçal para integrar campanha: ‘Bem-vindo, craque’

A campanha à Presidência do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ganhou o apoio do empresário e influenciador Pablo Marçal nesta terça-feira (29/9), na reta final do primeiro turno das eleições.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O anúncio foi feito durante agenda de campanha de Flávio na Vila Olímpia, em São Paulo, nesta tarde. O coach apareceu ao lado do candidato do PL na coletiva de imprensa e o exaltou como único “remédio” para vencer Lula (PT), que tenta um quarto mandato na Presidência do país.

“Nós vamos vencer essa eleição. Chegou a hora de aposentar o Lula, ter uma alternância de poder. E hoje eu estou integrando a equipe com muita honra. Eu confio no Flávio”, defendeu Marçal.

O empresário chegou a dizer que os eleitores “não precisam estar apaixonados” pela candidatura bolsonarista, mas devem apoiá-la para “despetetizar o país”.

Flávio Bolsonaro comemorou: “Hoje esse craque está vindo com o time aqui. Bem-vindo. Obrigado”. Questionado se pediu o apoio de outros nomes da direita, como o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), ele tergiversou e disse estar “conversando com todo mundo”: “A gente tem pontos de divergência que são pequenos diante do perigo que o Brasil sofre”.

Marçal garantiu que um presidenciável “vai virar voto” para o candidato do PL ainda nesta semana, mas não revelou o nome.

O empresário chegou a registrar candidatura à Presidência pelo PRTB, mas foi considerado inapto pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) porque está inelegível até 2032, após condenação por abuso de poder político e econômico na eleição de 2024, quando disputou a Prefeitura de São Paulo.

Porém, mesmo quando a candidatura ainda não havia sido derrubada pela Justiça Eleitoral, Marçal indicou que a participação no pleito serviria apenas para ajudar Flávio Bolsonaro, dando a entender que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) era o único com condições de impedir a reeleição do presidente Lula.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em outro momento da campanha, o empresário declarou apoio ao psiquiatra Augusto Cury (Avante) na disputa pelo Palácio do Planalto, apontando-o como o melhor candidato.