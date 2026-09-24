Renan Santos lamenta possível vitória de Cleitinho: 'País perdeu o rumo'

O candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão), usou as redes sociais para lamentar uma possível vitória de Cleitinho Azevedo (Republicanos) ao governo de Minas Gerais, nesta quinta-feira (24/9). Segundo o cofundador do Movimento Brasil Livre (MBL), "o país perdeu o rumo".

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A declaração, via "X", foi feita após o compartilhamento da opinião de um apoiador de Renan, que também lamenta a possível eleição do candidato do Republicanos: "Meu estado será governado pelo Cleitinho. É esse o tweet".

O estreante em eleições diz, então, que "as coisas precisam mudar muito" e que "o país perdeu o rumo".

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Renan Santos já havia criticado Cleitinho em outra ocasião. Durante entrevista à Jovem Pan, o candidato à Presidência pelo Missão afirmou que o mineiro era um "câncer" e um "tumor" da política brasileira. O senador resgatou a polêmica e perdoou as críticas feitas por Renan após a suspensão da campanha do cofundador do MBL pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 31 de agosto deste ano. A suspensão foi revogada um dia depois da decisão.