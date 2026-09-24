Assine
overlay
Início Política
CRITICOU

Renan Santos lamenta possível vitória de Cleitinho: 'País perdeu o rumo'

Candidato à Presidência pelo Missão comentou que "as coisas precisam mudar" com possível eleição de Cleitinho ao governo de Minas

Publicidade
Carregando...
AC
Arthur Colpa*
AC
Arthur Colpa*
Repórter
24/09/2026 14:05

compartilhe

×
Renan Santos e Cleitinho Azevedo
Candidato do Missão, Renan Santos fez duras críticas ao senador Cleitinho Azevedo crédito: Reprodução | Júnia Garrido/Band Minas

O candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão), usou as redes sociais para lamentar uma possível vitória de Cleitinho Azevedo (Republicanos) ao governo de Minas Gerais, nesta quinta-feira (24/9). Segundo o cofundador do Movimento Brasil Livre (MBL), "o país perdeu o rumo".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

A declaração, via "X", foi feita após o compartilhamento da opinião de um apoiador de Renan, que também lamenta a possível eleição do candidato do Republicanos: "Meu estado será governado pelo Cleitinho. É esse o tweet".

O estreante em eleições diz, então, que "as coisas precisam mudar muito" e que "o país perdeu o rumo".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Renan Santos já havia criticado Cleitinho em outra ocasião. Durante entrevista à Jovem Pan, o candidato à Presidência pelo Missão afirmou que o mineiro era um "câncer" e um "tumor" da política brasileira. O senador resgatou a polêmica e perdoou as críticas feitas por Renan após a suspensão da campanha do cofundador do MBL pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 31 de agosto deste ano. A suspensão foi revogada um dia depois da decisão.

Tópicos relacionados:

cleitinho governo-de-minas minas-gerais renan-santos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay