Cármen Lúcia nega recurso de Renan Santos para participar de debate da Globo

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido do candidato à Presidência Renan Santos (Missão) para participar do debate da TV Globo marcado para esta quinta-feira (1º/10), às 21h30.

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A ação chegou à Corte depois de o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, rejeitar a solicitação apresentada pelo candidato para ser incluído no encontro.

Renan e o partido Missão acionaram a Justiça para tentar garantir uma vaga no debate após a desistência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A defesa sustentou que as regras da emissora permitiam a inclusão de outro candidato em caso de ausência e argumentou que Renan deveria ser chamado.

O partido também afirmou que a Globo havia criado uma “legítima expectativa” de participação ao incluir o presidenciável em outras iniciativas da cobertura eleitoral, como entrevistas e sabatinas.

No TSE, Nunes Marques entendeu que o Missão não atingia o requisito de representação parlamentar que garante a participação de candidatos em debates. A legenda tem um deputado federal, enquanto a regra utilizada para assegurar a presença prevê partidos ou federações com pelo menos cinco parlamentares.

O ministro também avaliou que, embora as regras da Globo previssem a possibilidade de convidar outro candidato diante da ausência de um dos participantes, a emissora não estaria obrigada a fazê-lo.

No STF, o Missão pediu uma decisão liminar para obrigar a emissora a incluir Renan em igualdade de condições com os demais candidatos. A legenda alegou que a exclusão violaria princípios como igualdade entre concorrentes, soberania popular e liberdade de comunicação.

O partido também questionou a escolha de Romeu Zema (Novo), que foi incluído no debate após decisão de Nunes Marques sobre o critério de representação parlamentar.

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Com a decisão de Cármen Lúcia, Renan permanece fora do último debate presidencial antes do primeiro turno, marcado para domingo (4/10). Estão previstos no encontro Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo). Lula havia sido inicialmente convidado, mas anunciou que não participará do debate.

