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ELEIÇÕES 2026

'Tinder eleitoral' divulgado por Huck é suspenso após denúncias

Nota oficial afirmou que funcionamento da plataforma ficou comprometida devido à baixa adesão de candidaturas

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
01/10/2026 12:23

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Após o fim do Domingão do Faustão, o horário foi ocupado temporariamente pelo
Apresentador divulgou site para 'matches' entre ideias e candidatos; eleitores apontavam viés direitista crédito: Divulgac?a?o/Globo

O site "TemMeuVoto", que prometia conectar eleitores a candidatos com ideias alinhadas e foi divulgado pelo apresentador Luciano Huck no último "Domingão", da Globo, foi oficialmente suspenso neste ciclo eleitoral. A interrupção da plataforma acontece após denúncias e críticas de eleitores por um viés direitista do site, que chegaram a apelidá-lo de "Tinder eleitoral".

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Segundo nota assinada pela "Coalizão pelo Voto Consciente", organizações que idealizaram o projeto, o propósito do site seria a ampliação do acesso à informação do eleitor, com pluralidade e isonomia.

A declaração, no entanto, justifica que a ferramenta de comparação foi comprometida pela base de dados insuficiente. De acordo com o documento, a falta de dados acontece pela baixa adesão de candidaturas na plataforma.

"Desde o início, convidamos partidos e candidaturas de todos os espectros políticos a registrarem suas posições na plataforma. Apesar dos esforços, a adesão das candidaturas ficou abaixo do necessário para assegurar uma ampla representatividade das opções apresentadas ao eleitor", diz a nota, antes de justificar a suspensão do site.

"Sem uma base suficientemente diversa de candidaturas participantes e com pouco tempo hábil para ampliá-la, a eficácia da plataforma como ferramenta de comparação ficou comprometida. Por isso, optamos pela suspensão da operação neste ciclo eleitoral", completa.

A nota frisa que a suspensão do site acontece somente neste ciclo eleitoral, ao declarar que haverá novas iniciativas futuras, que considerará os "aprendizados desta edição" para que o projeto entregue a transparência, o acesso à informação e o fortalecimento da democracia desejada.

O apresentador Luciano Huck e a Rede Globo, são investigados pelo Ministério Público Federal (MPF) do Rio Grande do Sul, por possível infração da legislação eleitoral. A denúncia, feita pela deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS), se baseou nos diversos comentários de eleitores, internautas e políticos nas redes sociais, afirmando que o “match” só acontecia com candidatos da direita e extrema-direita.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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