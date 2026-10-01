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TRAMA GOLPISTA

Defesa de Bolsonaro pede ao STF anulação da condenação a 27 anos de prisão

Pedido de 80 páginas foi encaminhado ao presidente da Corte, Edson Fachin, e busca rever sentença que ex-presidente está cumprindo

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Danandra Rocha - Correio Braziliense
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Danandra Rocha - Correio Braziliense
Repórter
01/10/2026 10:35

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(FILES) Former Brazilian President Jair Bolsonaro gestures at the garage of his residence in Brasilia on September 11, 2025. A Supreme Court judge on September 11 authorized an investigation into Flavio Bolsonaro for possible crimes ?in the context of financing the production? of Dark Horse, a film about his father, former president Jair Bolsonaro (2019?2022), according to the ruling reviewed by AFP. (Photo by Sergio Lima / AFP)
(FILES) Former Brazilian President Jair Bolsonaro gestures at the garage of his residence in Brasilia on September 11, 2025. A Supreme Court judge on September 11 authorized an investigation into Flavio Bolsonaro for possible crimes ?in the context of financing the production? of Dark Horse, a film about his father, former president Jair Bolsonaro (2019?2022), according to the ruling reviewed by AFP. (Photo by Sergio Lima / AFP) crédito: AFP

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nesta quinta-feira (1º/10) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a anulação da condenação de 27 anos e três meses de prisão no processo que apurou a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O pedido foi apresentado em um documento de 80 páginas endereçado ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin. A petição integra uma nova tentativa de revisão da condenação imposta pela Primeira Turma do Supremo em setembro de 2025. 

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Entre os argumentos apresentados pelos advogados estão questionamentos sobre a condução do processo e sobre a validade das provas utilizadas no julgamento. A defesa também já havia sustentado que o caso deveria ter sido analisado pelo plenário do STF, e não pela Primeira Turma, além de alegar dificuldades de acesso ao conjunto de provas produzido durante a investigação. Esses argumentos, porém, já foram discutidos no processo original e rejeitados pela Corte. 

O novo pedido ocorre uma semana depois de a defesa desistir de uma solicitação feita ao ministro Kassio Nunes Marques para suspender a execução da pena enquanto a revisão criminal fosse analisada.

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Bolsonaro cumpre atualmente a pena em prisão domiciliar, concedida por razões de saúde. A condenação estabeleceu regime inicial fechado e prevê 27 anos e três meses de pena, além de multa.

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