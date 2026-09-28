Luciano Huck é criticado por divulgar 'Tinder eleitoral'; redes apontam viés à direita

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O apresentador Luciano Huck gerou polêmica nas redes sociais ao divulgar durante a edição desse domingo (27/9) do “Domingão”, na Globo, a plataforma “TemMeuVoto”. A ferramenta, descrita por ele como um "Tinder eleitoral", promete conectar eleitores e candidatos com ideias alinhadas.

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um dos apresentadores mais famosos do Brasil divulgou na última semana de eleição uma plataforma para indecisos descobrirem com qual candidato suas demandas se alinha. ele não avisou que quase só políticos de direita responderam ao quiz. ou seja, a plataforma só indica a direita. pic.twitter.com/ZEDzSUxRR5 — casquinha de siririca gratinada (@gabivisceral) September 28, 2026

"Eu queria falar sobre um... tem uma... uma plataforma que é gratuita e apartidária, que dá o match entre eleitor e candidato. Chama temmeuvoto.org.br. O eleitor responde a um questionário sobre oito temas, o que que ele acha mais importante para ele, o que ele considera fundamental, e o sistema calcula o percentual de alinhamento com cada candidatura a deputado estadual, federal e senador”, explicou.

“São quase 20 mil candidaturas na base, é apartidário, não indica candidato, não indica voto, a decisão é do eleitor, mas ajuda a encontrar quem tem a plataforma parecida com as suas ideias. (…)Então, se você quiser, tá aqui para ajudar a achar os seus candidatos, alguém que tenha a ver com você”, disse.

Usuários afirmam, no entanto, que o site tem um viés para políticos de direita e extrema direita. Críticos afirmam que, mesmo respondendo ao questionário com uma perspectiva de esquerda, os resultados indicam majoritariamente candidatos de partidos como Novo e PL.

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“Um dos apresentadores mais famosos do Brasil divulgou na última semana de eleição uma plataforma para indecisos descobrirem com qual candidato suas demandas se alinha. ele não avisou que quase só políticos de direita responderam ao quiz. Ou seja, a plataforma só indica a direita”, escreveu um perfil.

O @lucianohuck fez ontem a maior MERDA da eleição em 2026. Ele usou O DOMINGÃO pra divulgar um site que te indica candidatos de direita pra você votar!!! CANDIDATOS DE DIREITA PRA VOCÊ VOTAR



VOCÊS TEM NOÇÃO DISSO? Eu explico. https://t.co/PgVV13W0LF é o site que ele divulgou.… pic.twitter.com/odxU5eklzc — Dudu Guimarães (@Dudu) September 28, 2026

Um dos relatos compartilhados mostra um teste em que um usuário, após responder como um eleitor de esquerda, recebeu a indicação de uma pessoa do Novo e outra do PL para deputado. Segundo o perfil, o percentual de alinhamento com as ideias dos candidatos era de, no máximo, 60%.

Atenção para essa plataforma lançada ontem por Luciano Huck.

Ela é legal? Obedece as leis eleitorais?

Para mim ela induz o eleitor de forma nada sutil para votar em candidatos liberais e de direita.

Acho perigosíssima , merece atenção e iniciativas de quem de fato pode fazer… pic.twitter.com/ss0gcYBfp7 — @Sulains (@Sulains) September 28, 2026

As queixas levaram a acusações de que a ferramenta estaria manipulando o voto de indecisos. Alguns internautas classificaram a divulgação como um "crime eleitoral" e pediram uma ação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O projeto conta com o apoio de mais de 15 organizações, como Comunitas, RENOVA BR e Transparência Internacional - Brasil.

Como o resultado é calculado?

A plataforma informa que tanto eleitores quanto candidatos respondem às mesmas oito afirmações em uma escala de cinco posições, que vai de "discorda totalmente" a "concorda totalmente". O percentual de alinhamento é calculado com base na proximidade dessas respostas.

Entre os temas, está a proibição das Bets, mudanças climáticas e flexibilização dos direitos trabalhistas.

A posição de cada candidato é definida com base em uma ordem de prioridade. A primeira fonte é a resposta do próprio político ao questionário. Caso não haja resposta, a plataforma utiliza os registros de votações nominais de deputados federais na Câmara entre 2023 e 2026.

Se o candidato não respondeu nem possui votos registrados, o sistema considera a posição majoritária da bancada do partido em cada votação. A organização afirma que não infere posições por redes sociais, não utiliza inteligência artificial e não recomenda o voto, apenas apresenta o alinhamento de ideias.

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O jornal Estado de Minas entrou em contato com a iniciativa para questionar sobre as acusações de favorecimento a candidatos de direita e se há mecanismos de equidade de candidatos na plataforma, mas, até o momento, não obteve resposta. O espaço permanece aberto para posicionamentos.