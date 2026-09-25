Angélica e Huck celebram os 14 anos da filha Eva: ‘Você foi tão desejada’
Apresentadores compartilham fotos raras e mensagens emocionantes para a filha caçula; veja os detalhes da celebração e as palavras de carinho
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A apresentadora Angélica, de 52 anos, celebrou os 14 anos da filha, Eva Huck, nesta sexta-feira (25) com uma homenagem nas redes sociais. Ela compartilhou uma série de fotos de momentos com a menina e escreveu uma mensagem sobre a chegada da caçula da família.
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"Eva, amor da minha vida. Você foi tão desejada, tão esperada e veio ainda melhor do que sonhamos", declarou Angélica. Ela também deu detalhes sobre a personalidade da filha, a descrevendo como "feliz, doce, inteligente, carinhosa".
A apresentadora desejou que a vida dê força para a filha continuar como é e reforçou seu apoio. "Estarei sempre aqui para te guiar, te acolher e caminhar ao seu lado. Te amo infinitamente. E hoje o sol apareceu só pra lembrar o que a gente já sabe: você é luz", completou.
Angélica também é mãe de Joaquim, de 21 anos, e Benício, de 18, frutos de seu casamento com Luciano Huck, de 55 anos.
A publicação gerou reações de seguidores. "Ela tem a tua essência", disse uma pessoa. "Que linda, felicidades. Muito parecida com você", acrescentou outra. "A mini Fada Bela", brincou mais uma fã.
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Luciano Huck também parabenizou a filha. Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, com várias fotos ao lado de Eva, o apresentador do "Domingão com Huck" escreveu uma homenagem.
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"Hoje é o dia dela. Minha princesa, minha filha amada, meu orgulho. Eva, te amo ao infinito e além. Mais que batata frita", publicou Huck.