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Luciano Huck comemora que Benício passou no vestibular; conheça a faculdade

O apresentador revelou nessa quinta-feira (30/7) que o filho do meio do casal, Benício Huck, de 18 anos, foi aprovado no vestibular do Insper

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
31/07/2026 09:54 - atualizado em 31/07/2026 09:56

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Luciano Huck comemora que Benício passou no vestibular; conheça a faculdade
Luciano Huck e Angélica celebram a aprovação do filho Benício na faculdade Insper, expressando orgulho pela conquista crédito: Redes sociais

Luciano Huck e Angélica estão em festa. O apresentador revelou nessa quinta-feira (30/7) que o filho do meio do casal, Benício Huck, de 18 anos, foi aprovado no vestibular do Insper. O rapaz vai cursar Engenharia de Produção na Instituição.

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A conquista repercutiu nas redes sociais e fez com que o termo "Insper" se tornasse um dos mais pesquisados do Google no país, registrando um aumento de 800% nas buscas nas últimas 24 horas, segundo dados do Google Trends. A novidade foi compartilhada por Huck nos stories do Instagram. 

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Em uma foto ao lado da esposa, Angélica, o apresentador celebrou a conquista do filho. "Pais orgulhosos! Parabéns, Beni! Valeu todo seu esforço e dedicação", escreveu.

Luciano Huck, Angélica e Benício Huck sorrindo. Tela com 'Insper' e 'Boas-vindas ao Benício'
Luciano Huck e Angélica celebram a aprovação do filho Benício no vestibular do Insper, compartilhando a notícia nas redes sociaisRedes sociais

Benício foi aprovado para o curso de Engenharia de Produção, carreira que ele já havia dito publicamente que pretendia seguir. No mês passado, o jovem afirmou que não deseja seguir os passos dos pais na televisão e que desejava fazer a graduação na área de engenharia.

Benício escolheu caminho diferente do irmão

A decisão de Benício também marca uma diferença em relação ao irmão mais velho, Joaquim Huck, de 21 anos. Enquanto o primogênito optou por estudar no exterior e atualmente cursa a New York University (NYU), em Nova York, nos Estados Unidos, Benício permanecerá no Brasil para iniciar a graduação em São Paulo. 

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O casal também é pai de Eva, de 13 anos. Com a aprovação, Benício deve deixar o Rio de Janeiro para morar na capital paulista, onde fica o campus do Insper, localizado no bairro da Vila Olímpia.

O que é o Insper?

Fundado em São Paulo, o Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa) é considerado uma das instituições de ensino superior mais renomadas do país, especialmente nas áreas de Administração, Economia, Direito e Engenharia.

A faculdade possui nota máxima (5) na avaliação do Ministério da Educação (MEC) e é conhecida pelo processo seletivo bastante concorrido. Segundo informações divulgadas pela própria instituição, a mensalidade do curso de Engenharia de Produção gira em torno de R$ 8.300.

Como é o campus onde Benício vai estudar

O campus do Insper reúne uma estrutura voltada ao ensino, à pesquisa e à inovação. Entre os destaques estão uma biblioteca equipada com computadores para estudo, sistema de autoempréstimo de livros e uma estação Bloomberg, plataforma utilizada para consultas e análises do mercado financeiro.

A instituição também conta com salas de estudo individuais, conhecidas como "Nerd Box", além de salas de aula inspiradas no modelo da Universidade Harvard, projetadas para estimular maior interação entre professores e estudantes durante as atividades.

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