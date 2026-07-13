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Como o MasterChef ‘invadiu’ o Domingão com Huck e causou um climão na Globo

Vencedor do quadro "Familhão" foi supreendido em link ao vivo usando avental da atração de emissora concorrente e com a televisão desligada

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JJ
Joubert Júnior
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Repórter
13/07/2026 15:37

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Como o MasterChef ‘invadiu’ o Domingão com Huck e causou um climão na Globo
A repórter Lívia Andrade foi responsável por anunciar o prêmio para o cozinheiro Wilderson, conhecido como Will, em Cuiabá crédito: Tupi

O programa "Domingão com Huck" protagonizou um momento inesperado neste domingo (12/7) ao realizar a entrega do prêmio do Familhão. Durante um link ao vivo, o vencedor da bolada apareceu na tela da TV Globo utilizando um avental do programa "MasterChef Brasil", sucesso da Band.

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A situação ocorreu em Cuiabá, no Mato Grosso, onde a repórter Lívia Andrade foi encarregada de fazer a surpresa ao cozinheiro Wilderson, o Will. Ao ser abordado em sua residência, o novo milionário ostentava a vestimenta oficial do reality culinário da emissora concorrente.

O constrangimento aumentou quando o ganhador revelou que sequer estava sintonizado na atração. Will explicou que estava focado no trabalho na cozinha e precisou ligar o aparelho de televisão às pressas, orientado pela repórter, para conseguir interagir com o estúdio.

Tentando contornar a visibilidade gratuita da concorrência, o apresentador buscou focar em outros detalhes da roupa do participante. "Ele está usando um avental com uma arroba!", afirmou Luciano Huck, em uma tentativa de desviar o olhar do público do logotipo vizinho.

A exibição da marca rival durou vários minutos em um dos horários mais caros da publicidade brasileira. O prêmio de R$ 1 milhão, que normalmente é entregue em edições gravadas, foi anunciado ao vivo devido a uma alteração estratégica no cronograma da emissora.

Mudança na grade após eliminação da Seleção

A produção optou pelo formato em tempo real após a desclassificação da Seleção Brasileira de futebol pela Noruega no domingo anterior. O clima pesado após o resultado esportivo fez com que a equipe decidisse postergar a celebração para esta semana.

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O erro técnico expôs uma propaganda espontânea para a Band durante o horário nobre. O incidente ocorreu justamente no momento em que a emissora buscava inovar no formato de entrega da premiação mensal, que faz parte de seu clube de benefícios.

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