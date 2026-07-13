Vídeo mostra Cartolouco queimando ex com cigarro e dando tapa no rosto

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Três ex-namoradas do influenciador Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, o acusam de violência física e psicológica. Em reportagem exibida pelo “Fantástico”, ele aparece queimando a orelha da então namorada com um cigarro e, instantes depois, dando um tapa no rosto dela durante uma discussão em uma rua de São Paulo. O caso ocorreu na madrugada de 31 de janeiro e resultou em uma denúncia por agressão física e violência psicológica. Atualmente, o influenciador é réu no processo.

A vítima, que pediu para não ter a identidade revelada, contou ao programa que viveu um relacionamento de pouco mais de nove meses com Cartolouco. Segundo ela, o namoro começou de forma intensa, com demonstrações frequentes de carinho, mas, ao longo do tempo, deu lugar a episódios de agressividade, humilhações e violência.

Ex-Fazenda Lucas Strabko, o Cartolouco, é acusado de agressão à ex-namoradas. #Fantástico pic.twitter.com/ZWCTs4zI47 — Central Reality (@centralreality) July 13, 2026

De acordo com o relato, ela passou a ser alvo constante de ofensas. "Já ouvi também que eu era um câncer, puta, vagabunda", afirmou ao “Fantástico”.

A situação teria se agravado durante uma viagem do casal a Cusco, no Peru, no início de dezembro do ano passado. Segundo a ex-namorada, uma discussão começou após ela retornar do banheiro de um bar. Ela afirma que Lucas arrancou o escapulário que usava, cuspiu nela e, já no hotel, passou a agredi-la com tapas, chutes e tentou aplicar um golpe conhecido como "mata-leão".

Ainda segundo a vítima, o influenciador destruiu seu celular durante a briga. "Ele destruiu a única coisa que poderia me fazer conseguir sair dali", disse.

Agressão foi registrada por câmeras

A denúncia ganhou força com as imagens registradas por câmeras de segurança na madrugada de 31 de janeiro. Segundo a vítima, o casal havia retornado ao mesmo bar onde iniciou o relacionamento quando uma nova discussão começou.

Ela afirma que Cartolouco jogou um copo com bebida em seu rosto e, em seguida, os dois caminharam até uma esquina. As imagens mostram o influenciador acendendo um cigarro e encostando-o na orelha direita da então namorada, provocando uma queimadura. Logo depois, outra câmera registrou o momento em que ele dá um tapa no rosto dela.

Após a agressão, a mulher atravessou a rua e permaneceu próxima a um bar por acreditar que estaria mais segura na presença de outras pessoas. "Pensei: vai que ele me dá um outro tapa. Pelo menos agora tem a chance de alguém visualizar e presenciar isso", relatou.

Frequentadores de bares próximos perceberam a discussão e intervieram. Segundo a vítima, mesmo após a intervenção, ele continuou fazendo ofensas e exigindo acesso ao celular dela.

Ela também afirmou que Cartolouco tentou ir ao prédio onde ela morava, dizendo que destruiria o apartamento. Segundo o relato, ele foi impedido de entrar.

Outras ex-namoradas relatam agressões

Além da denúncia da ex-companheira, outras duas mulheres relataram ao “Fantástico” que também mantiveram relacionamentos com Lucas Strabko e afirmam ter sofrido episódios semelhantes. Gabriela Augusto, que namorou o influenciador por três anos, contou que ele destruía objetos da casa onde moravam, incluindo televisão, carro e celular. Ela também afirma ter sido queimada no rosto com um cigarro durante uma discussão e, em outra ocasião, agredida com puxões de cabelo, chutes e empurrões.

Outra ex-namorada, que atualmente mora em Londres e preferiu não ser identificada, relatou episódios frequentes de violência psicológica. Segundo ela, Cartolouco fazia comentários ofensivos sobre sua aparência, dizia que ninguém mais iria querer se relacionar com ela e também a agrediu fisicamente durante o namoro.

As duas mulheres afirmaram que nunca registraram denúncia na Justiça. Já a ex-namorada agredida em janeiro decidiu levar o caso às autoridades, e o influenciador passou a responder judicialmente por agressão física e violência psicológica.

As três mulheres afirmaram que ainda enfrentam consequências emocionais dos relacionamentos. A vítima que denunciou o influenciador disse que decidiu procurar a Justiça porque precisava agir por si mesma.

Quem é Cartolouco

Natural de São Paulo, Lucas Strabko ganhou notoriedade no jornalismo esportivo durante sua passagem pela Globo, onde trabalhou entre 2016 e 2020 como estagiário, repórter e apresentador. Ele foi demitido por “excesso de brincadeiras”, conforme divulgado pela imprensa na época.

O apelido Cartolouco surgiu em referência ao fantasy game Cartola FC e acabou se tornando sua marca profissional. Após deixar a emissora, passou a produzir conteúdo de forma independente nas redes sociais. Atualmente, atua como influenciador digital, produzindo vídeos sobre futebol e bastidores do esporte, e soma mais de 1 milhão de seguidores.

Ele participou do reality show “A Fazenda”, em 2020. O influenciador foi o quarto eliminado da disputa. Cartolouco também participou do “Power couple” em 2022, ao lado da então companheira, Gabriella Augusto. Ele deixou o programa após destruir parte do cenário do reality.

Em nota, Lucas Strabko negou as acusações e afirmou que, durante a viagem ao Peru, foi a ex-namorada quem, em uma crise de ciúmes, passou a ofendê-lo e a arremessar objetos, incluindo o próprio celular.

O influenciador também declarou que fotografias tiradas após a discussão mostram o casal junto, afirmou que foi ao prédio da ex-namorada apenas para buscar suas roupas e entregar a chave ao porteiro, negando que tenha ameaçado destruir o apartamento.

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Por fim, Lucas afirmou que, mesmo após o registro do boletim de ocorrência, os dois voltaram a se encontrar.