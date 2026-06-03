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CRIME EM HOLLYWOOD

Ator Nick Pasqual é condenado e pode pegar prisão perpétua por ataque à ex

Conhecido por uma participação em "How I Met Your Mother", ele foi condenado pela tentativa de assassinato da ex-namorada, a maquiadora Allie Shehorn

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03/06/2026 11:22

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O ator Nick Pasqual sorri em evento, tendo ao fundo banner com marca de montadora
Nick Pasqual é acusado de ter invadido a casa da ex-namorada em 2024 e a atacado com faca, desferindo mais de 20 golpes crédito: Reprodução

FORTALEZA, CE (UOL/FOLHAPRESS) - Nick Pasqual, de 36 anos, conhecido por uma participação em "How I Met Your Mother", foi condenado pela tentativa de assassinato da ex-namorada, a maquiadora Allie Shehorn. A pena estabelecida pela Justiça americana varia de 32 anos de prisão à prisão perpétua.

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A sentença foi anunciada nesta terça-feira (2/6), após julgamento com júri. Além da condenação por tentativa de homicídio, Pasqual também foi considerado culpado por lesão contra parceira, invasão de domicílio em primeiro grau e estupro, segundo documentos judiciais.

O caso aconteceu em maio de 2024. De acordo com a acusação, o ator invadiu a casa de Allie Shehorn, em Shadow Hills, na Califórnia, durante a madrugada e a atacou com uma faca antes de fugir do estado. Dias antes do crime, a maquiadora havia obtido uma medida protetiva contra o ex-companheiro, relatando episódios de violência física e sexual.

Allie foi encontrada gravemente ferida por sua amiga e colega de casa, Christine White, que acionou os serviços de emergência. Amigos da vítima afirmaram que ela sofreu mais de 20 golpes de faca.

A maquiadora sobreviveu após passar por uma cirurgia de emergência e permanecer vários dias na unidade de terapia intensiva. Em depoimento à Justiça, ela relatou que ainda convive com sequelas permanentes, traumas emocionais e altos gastos médicos decorrentes do ataque.

Após o crime, Pasqual fugiu da Califórnia, mas foi localizado por autoridades em um posto de fiscalização na fronteira dos Estados Unidos com o México, em Sierra Blanca, no Texas. Posteriormente, ele foi extraditado para Los Angeles.

O ex-casal se conheceu durante as filmagens de "Rebel Moon", de Zack Snyder. Na produção, Pasqual atuava como figurante, enquanto Allie trabalhava como maquiadora.

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Além da condenação criminal, o ator também enfrenta uma ação civil movida pela ex-namorada. No processo, ela o acusa de agressão sexual, violência de gênero, agressão física, lesão corporal, imposição intencional de sofrimento emocional e negligência, além de pedir indenização por danos morais e materiais.

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