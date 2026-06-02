Ator de 'Twin Peaks' e 'The OA' morre aos 44 anos
Owain Rhys Davies morreu 'de causas naturais e em paz', segundo nota divulgada pelo irmão do artista para o jornal britânico 'The Independent'
Owain Rhys Davies morreu aos 44 anos.
A morte do ator galês foi confirmada por seu irmão, Rhodri Davies, em comunicado. "É com profunda tristeza que meu pai e eu compartilhamos a notícia de que meu irmão, Owain, faleceu. Esta notícia será um grande choque para muitos", afirmou Rhodri, em nota divulgada pelo jornal britânico "The Independent".
As causas da morte de Owain ainda não foram esclarecidas. "[Ele] Faleceu repentinamente, de causas naturais e em paz", limitou-se a dizer o irmão do artista sobre o assunto, admitindo que ainda há "questionamentos" sobre o que teria levado ao óbito.
Rhodri destacou o legado do irmão. "O alcance do amor, da amizade e da generosidade de Owain era imenso. A avalanche de mensagens que recebemos nos últimos dias foi profundamente comovente e demonstra o impacto que ele teve em tantas vidas."
O intérprete era conhecido por seus papéis em séries como "Twin Peaks: The Return" (2017) e "The OA" (2016). Filmes como "Alice Através do Espelho" (2016) e "Um Guia de Vida para Assassinos em Série" (2019) também foram destaque em seu currículo.