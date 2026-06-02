Príncipe William frequenta bares disfarçado, diz jornal
Segundo o britânico "Daily Mail", herdeiro do trono modifica a aparência e até o sotaque para frequentar locais públicos e assistir a jogos com amigos
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RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O príncipe William, herdeiro do trono britânico, costuma cumprir compromissos oficiais cercados por protocolos e regras de etiqueta. Longe dos eventos da realeza, porém, o filho mais velho do rei Charles 3º mantém uma rotina de encontros com amigos próximos, nos quais tenta passar despercebido.
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De acordo com reportagem do jornal britânico "Daily Mail", William costuma recorrer a disfarces para frequentar bares e acompanhar partidas de futebol sem chamar a atenção. Entre os recursos utilizados estariam mudanças na aparência, como deixar a barba crescer ou raspá-la, além do uso de chapéus e da adoção de um sotaque galês.
A estratégia teria sido usada durante uma viagem à Turquia, em 20 de maio, quando o príncipe celebrou ao lado de amigos a conquista de um título europeu pelo Aston Villa, clube do qual é torcedor declarado. Imagens do grupo comemorando a vitória circularam nas redes sociais.
O time inglês venceu o Freiburg por 3 a 0 e se sagrou campeão da Europa League 2025/26 no Besiktas Stadium, em Istambul. O resultado encerrou o jejum do clube, que há 30 anos não vencia nenhum título de grande expressão – o último havia sido a Copa da Liga Inglesa na temporada 1995/96.
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Segundo a publicação, a viagem havia sido organizada semanas antes e reuniu apenas integrantes do círculo mais próximo de William. Entre eles estavam Thomas van Straubenzee, amigo do príncipe desde a infância e padrinho da princesa Charlotte; Edward van Cutsem, afilhado do rei Charles 3º; e Ben Dawes, outro amigo de longa data.