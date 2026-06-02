Príncipe William frequenta bares disfarçado, diz jornal

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O príncipe William, herdeiro do trono britânico, costuma cumprir compromissos oficiais cercados por protocolos e regras de etiqueta. Longe dos eventos da realeza, porém, o filho mais velho do rei Charles 3º mantém uma rotina de encontros com amigos próximos, nos quais tenta passar despercebido.

De acordo com reportagem do jornal britânico "Daily Mail", William costuma recorrer a disfarces para frequentar bares e acompanhar partidas de futebol sem chamar a atenção. Entre os recursos utilizados estariam mudanças na aparência, como deixar a barba crescer ou raspá-la, além do uso de chapéus e da adoção de um sotaque galês.

A estratégia teria sido usada durante uma viagem à Turquia, em 20 de maio, quando o príncipe celebrou ao lado de amigos a conquista de um título europeu pelo Aston Villa, clube do qual é torcedor declarado. Imagens do grupo comemorando a vitória circularam nas redes sociais.

O time inglês venceu o Freiburg por 3 a 0 e se sagrou campeão da Europa League 2025/26 no Besiktas Stadium, em Istambul. O resultado encerrou o jejum do clube, que há 30 anos não vencia nenhum título de grande expressão – o último havia sido a Copa da Liga Inglesa na temporada 1995/96.

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Segundo a publicação, a viagem havia sido organizada semanas antes e reuniu apenas integrantes do círculo mais próximo de William. Entre eles estavam Thomas van Straubenzee, amigo do príncipe desde a infância e padrinho da princesa Charlotte; Edward van Cutsem, afilhado do rei Charles 3º; e Ben Dawes, outro amigo de longa data.