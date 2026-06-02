Influenciadora de 30 anos é encontrada morta em casa

A morte da influenciadora mexicana Paola Márquez, de 30 anos, ocorrida no último sábado (30/5), está sendo investigada pelas autoridades locais sob a suspeita de suicídio. A criadora de conteúdo foi localizada sem vida em seu apartamento, na cidade de San Luis Potosí, no México.

Conforme informações do portal TMZ, Paola foi encontrada inconsciente e, apesar do acionamento de socorro médico, a morte foi confirmada ainda na residência. Até o momento, a polícia trata o caso como uma possível morte autoinfligida, mas aguarda laudos definitivos para a confirmação.

O pai da jovem, Hércules Márquez Balderas, confirmou a notícia com uma publicação nas redes sociais. Ele descreveu a filha como um pedaço de sua própria vida e declarou: "Que Deus te receba e te guarde em um lugar lindo. Um dia estaremos juntos novamente".

As cerimônias de despedida, incluindo o velório e o sepultamento, foram realizadas no domingo (31/5) na casa da família. A influenciadora era conhecida por compartilhar sua rotina de viagens e dicas de maquiagem com uma audiência de mais de 2 milhões de pessoas em diferentes plataformas digitais.

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O maior alcance de Paola estava no TikTok, onde reunia 1,7 milhão de seguidores, além de manter comunidades expressivas no Instagram e no Facebook. Seu conteúdo era focado em moda e estilo de vida, gerando grande engajamento entre o público que acompanhava suas publicações diárias.