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Influenciadora de 30 anos é encontrada morta em casa

A mexicana Paola Márquez se tornou conhecida por compartilhar a rotina de viagens e dar dicas de maquiagem para cerca de 2 milhões de seguidores

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
02/06/2026 17:46

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Quem é a influenciadora com 2 milhões de seguidores que foi encontrada morta em casa
Paola Márquez foi encontrada morta em sua casa, em San Luis Potosi, no último sábado (30/5) crédito: Tupi

A morte da influenciadora mexicana Paola Márquez, de 30 anos, ocorrida no último sábado (30/5), está sendo investigada pelas autoridades locais sob a suspeita de suicídio. A criadora de conteúdo foi localizada sem vida em seu apartamento, na cidade de San Luis Potosí, no México.

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Conforme informações do portal TMZ, Paola foi encontrada inconsciente e, apesar do acionamento de socorro médico, a morte foi confirmada ainda na residência. Até o momento, a polícia trata o caso como uma possível morte autoinfligida, mas aguarda laudos definitivos para a confirmação.

O pai da jovem, Hércules Márquez Balderas, confirmou a notícia com uma publicação nas redes sociais. Ele descreveu a filha como um pedaço de sua própria vida e declarou: "Que Deus te receba e te guarde em um lugar lindo. Um dia estaremos juntos novamente".

As cerimônias de despedida, incluindo o velório e o sepultamento, foram realizadas no domingo (31/5) na casa da família. A influenciadora era conhecida por compartilhar sua rotina de viagens e dicas de maquiagem com uma audiência de mais de 2 milhões de pessoas em diferentes plataformas digitais.

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O maior alcance de Paola estava no TikTok, onde reunia 1,7 milhão de seguidores, além de manter comunidades expressivas no Instagram e no Facebook. Seu conteúdo era focado em moda e estilo de vida, gerando grande engajamento entre o público que acompanhava suas publicações diárias.

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