Assine
overlay
Início Política
PRISÃO DE BOLSONARO

Nunes Marques será relator de pedido de revisão da condenação de Bolsonaro

Defesa tenta rever condenação de 27 anos e três meses; ministro foi indicado ao Supremo pelo ex-presidente e os dois mantiveram relação próxima antes da nomeação

Publicidade
Carregando...
DR
Danandra Rocha - Correio Braziliense
DR
Danandra Rocha - Correio Braziliense
Repórter
01/10/2026 10:42

compartilhe

×
Ministro do STF Kassio Nunes Marques também é presidente do TSE
Ministro do STF Kassio Nunes Marques também é presidente do TSE crédito: Luiz Roberto/TSE

O novo pedido da defesa de Jair Bolsonaro para rever a condenação do ex-presidente será relatado pelo ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF). A solicitação foi apresentada nesta quinta-feira (1º) e busca anular a condenação de 27 anos e três meses de prisão imposta a Bolsonaro no processo que apurou a tentativa de golpe de Estado. O caso já havia sido distribuído a Kassio em uma revisão criminal apresentada anteriormente pela defesa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

A escolha do relator ganha destaque pela relação que Bolsonaro e Kassio mantiveram antes de o ministro chegar ao Supremo. Os dois se aproximaram em Brasília e, segundo relatos publicados à época, Kassio frequentou o Palácio da Alvorada para encontros com o então presidente. Em 2020, Bolsonaro o indicou para a vaga de Celso de Mello no STF. Durante as conversas que antecederam a indicação, porém, Kassio afirmou a senadores que conhecia Bolsonaro havia anos, mas que “nunca fui amigo do presidente” e que a aproximação havia ocorrido quando buscava uma vaga no Superior Tribunal de Justiça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No novo pedido, os advogados voltam a questionar a condenação e apresentam argumentos para tentar interromper seus efeitos. A defesa já havia recorrido a Kassio em setembro para pedir a suspensão do cumprimento da pena enquanto a revisão criminal fosse analisada, mas retirou a solicitação poucas horas depois de protocolá-la. Na ocasião, os advogados sustentaram, entre outros pontos, que Bolsonaro deveria ter sido julgado pelo plenário do STF, e não pela Primeira Turma. O ex-presidente foi condenado em setembro de 2025 e atualmente cumpre a pena em prisão domiciliar.

Tópicos relacionados:

bolsonaro stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay