Real Time Big Data: Flávio e Lula empatam em segundo turno

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem em empate dentro da margem de erro em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência da República, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira (1º/10).

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O candidato do PL registra 46% das intenções de voto, enquanto o petista tem 45%. Brancos e nulos somam 5%, e 4% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

A diferença entre os dois oscilou ao longo dos levantamentos realizados pelo instituto em 2026. Em março, Lula tinha 42%, e Flávio, 41%. Em maio, o petista aparecia com 43%, contra 44% do adversário. Em junho, os percentuais eram de 45% e 40%, respectivamente, e, em julho, de 45% a 42%.

Em 1º de setembro, os dois registravam 44%. No levantamento de 24 de setembro, Lula aparecia com 44%, e Flávio, com 45%. Agora, os percentuais passaram para 45% e 46%, respectivamente.

Considerados apenas os votos válidos - excluídos brancos, nulos e indecisos -, Flávio Bolsonaro tem 51%, e Lula, 49%.

Outros cenários

A Real Time Big Data também simulou disputas entre Lula e outros quatro candidatos. Contra Ronaldo Caiado (PSD), o presidente registra 45%, e o ex-governador de Goiás, 43%. Brancos e nulos são 8%, e 4% não souberam ou não responderam.

Na simulação contra Romeu Zema (Novo), Lula tem 45%, e o ex-governador de Minas Gerais, 40%. Brancos e nulos representam 9%, enquanto 6% não souberam ou não responderam.

Contra Renan Santos (Missão), Lula aparece com 45%, ante 38% do adversário. Outros 9% votariam em branco ou anulariam o voto, e 8% não souberam ou não responderam. Já na disputa com Augusto Cury (Avante), Lula tem 45%, e o escritor, 44%. Brancos e nulos somam 6%, e 5% não souberam ou não responderam.

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A pesquisa ouviu 2 mil eleitores em todo o país entre 26 e 30 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob o número BR-09503/2026.