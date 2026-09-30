Zema chega a 3,5% e comemora: 'A virada começou'
Ex-governador se apega no próprio histórico eleitoral para acreditar em uma arrancada nos instantes finais da campanha.
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O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), candidato à Presidência da República, comemorou ter alcançado 3,5% das intenções de voto na pesquisa espontânea do Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira (30/9).
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O índice colocou Zema numericamente na quarta colocação. Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados tecnicamente em primeiro, com 31,5% e 30,5%, respectivamente. Augusto Cury (Avante) foi o terceiro, com 4%.
Pelas redes sociais, o perfil do candidato do Novo comemorou o resultado, que deixou Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) para trás: “Compartilhe se você acredita na força do 30. A virada começou”.
Meio/Ideia - 1° turno - espontânea
- Lula (PT): 31,5%
- Flávio Bolsonaro (PL): 30,5%
- Augusto Cury (Avante): 4%
- Romeu Zema (Novo): 3,5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3,1%
- Renan Santos (Missão): 1,7%
- Outros: 0,4%
- Hertz Dias (PSTU): 0,2%
- Samara Martins (UP): 0,2%
- Clariana Barão (DC): 0,1%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 0,1%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0,1%
- Edmilson Costa (PCB): 0,1%
- Branco/nulo: 7,5%
- Não sabe: 17,5%
Virada de Zema?
O ex-governador se apega ao próprio histórico eleitoral para acreditar em uma arrancada nos instantes finais da campanha. Faltando 9 dias para eleição de 2018, ele aparecia com 9% das intenções de voto na disputa pelo governo de Minas, segundo o Datafolha.
Com as urnas abertas, Zema liderou o pleito com 42,73% dos votos, seguido de Antonio Anastasia (então no PSDB), que teve 28,20%. É verdade que o então desconhecido candidato do Novo já demonstrava algum crescimento nas pesquisas desde agosto, mas disparou de fato nos dias finais.
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No segundo turno de 2018, o novato derrotou o tucano por 71,8% a 28,2%, perdendo em apenas 21 das 853 cidades mineiras.