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ELEIÇÕES 2026

Zema chega a 3,5% e comemora: 'A virada começou'

Ex-governador se apega no próprio histórico eleitoral para acreditar em uma arrancada nos instantes finais da campanha.

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
30/09/2026 21:42

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Romeu Zema: conheça as propostas do candidato à Presidência
Romeu Zema, candidato à Presidência crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), candidato à Presidência da República, comemorou ter alcançado 3,5% das intenções de voto na pesquisa espontânea do Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira (30/9).

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O índice colocou Zema numericamente na quarta colocação. Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados tecnicamente em primeiro, com 31,5% e 30,5%, respectivamente. Augusto Cury (Avante) foi o terceiro, com 4%.

Pelas redes sociais, o perfil do candidato do Novo comemorou o resultado, que deixou Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) para trás: “Compartilhe se você acredita na força do 30. A virada começou”.

Meio/Ideia - 1° turno - espontânea

  • Lula (PT): 31,5%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 30,5%
  • Augusto Cury (Avante): 4%
  • Romeu Zema (Novo): 3,5%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3,1%
  • Renan Santos (Missão): 1,7%
  • Outros: 0,4%
  • Hertz Dias (PSTU): 0,2%
  • Samara Martins (UP): 0,2%
  • Clariana Barão (DC): 0,1%
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 0,1%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0,1%
  • Edmilson Costa (PCB): 0,1%
  • Branco/nulo: 7,5%
  • Não sabe: 17,5%

Leia Mais

Virada de Zema?

O ex-governador se apega ao próprio histórico eleitoral para acreditar em uma arrancada nos instantes finais da campanha. Faltando 9 dias para eleição de 2018, ele aparecia com 9% das intenções de voto na disputa pelo governo de Minas, segundo o Datafolha.

Com as urnas abertas, Zema liderou o pleito com 42,73% dos votos, seguido de Antonio Anastasia (então no PSDB), que teve 28,20%. É verdade que o então desconhecido candidato do Novo já demonstrava algum crescimento nas pesquisas desde agosto, mas disparou de fato nos dias finais.

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No segundo turno de 2018, o novato derrotou o tucano por 71,8% a 28,2%, perdendo em apenas 21 das 853 cidades mineiras.

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