‘A Globo armou um circo para o Flávio Bolsonaro’, diz Renan Santos

Renan Santos, barrado pela Globo no debate desta quinta-feira, 1º, acusa a emissora de “manipulação eleitoral”.

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O candidato do Missão à Presidência da República tentou, sem sucesso, obter uma decisão do presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, que garantisse sua participação, sobretudo após a confirmação da ausência de Lula.

“A Globo armou um debate às vésperas do primeiro turno para beneficiar Flávio Bolsonaro. É uma manipulação eleitoral mais grave e mais escrachada do que a realizada pela mesma emissora em 1989”, disse à coluna.

Em 1989, segundo a própria TV Globo já admitiu, a edição do debate entre Lula e Fernando Collor no Jornal Nacional foi tendenciosa e favoreceu Collor.

“Agora, armam todo um circo para o Flávio ter duas horas em horário nobre de TV aberta, a três dias da eleição, sem ser questionado sobre suas relações escusas com Willer Tomaz e Daniel Vorcaro. É uma palhaçada”, acrescentou Renan.

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Durante o debate, o candidato fará um protesto, ao lado de apoiadores, em frente à Globo, no Rio de Janeiro.