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Flávio Bolsonaro desiste de participar do debate na TV Globo

"A imprensa tem que ser livre e as eleições limpas", disse o filho do ex-presidente nas redes sociais

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PJ
Pedro José Borges - Correio Braziliense
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Pedro José Borges - Correio Braziliense
Repórter
01/10/2026 19:44 - atualizado em 01/10/2026 19:47

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Na publicação, Flávio também afirmou que
Na publicação, Flávio também afirmou que "a imprensa tem que ser livre e as eleições limpas" crédito: MAURO PIMENTEL/AFP

O senador Flávio Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (1º/10) que decidiu não participar do debate da Globo. Em publicação na rede social X, o parlamentar atribuiu a decisão ao que chamou de “censura imposta ao evento pelo TSE”.

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“Acabo de tomar a decisão de não ir ao debate da Globo em função da censura imposta ao evento pelo TSE”, escreveu.

Na publicação, Flávio também afirmou que “a imprensa tem que ser livre e as eleições limpas”. O senador disse ainda que apresentará mais detalhes sobre a decisão posteriormente.

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*Matéria em atualização

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