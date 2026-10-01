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ELEIÇÕES 2026

Janones chama Flávio Bolsonaro de cagão por desistir de ir a debate

Em publicação nas redes sociais, o deputado federal disse que Lula disparou na frente após a divulgação da pesquisa Datafolha

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
01/10/2026 20:19

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Janones criticou Flávio Bolsonaro sobre polêmica com Nossa Senhora Aparecida e suposta 'orgia' a qual o senador teria participado
Janones criticou Flávio Bolsonaro por desistir de participar do debate da TV Globo crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press - 2/6/22

O deputado federal André Janones (Rede Sustentabilidade-MG) chamou o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) de “cagão” após o anúncio de que ele não participaria do debate da TV Globo, nesta quinta-feira (1º/10).

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Em vídeo publicado nas redes sociais, Janones disse que Flávio desistiu depois da divulgação da pesquisa Datafolha que mostra uma distância de Lula, que aparece com 42% para Flávio, com 38%. 

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