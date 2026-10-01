Janones chama Flávio Bolsonaro de cagão por desistir de ir a debate
Em publicação nas redes sociais, o deputado federal disse que Lula disparou na frente após a divulgação da pesquisa Datafolha
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O deputado federal André Janones (Rede Sustentabilidade-MG) chamou o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) de “cagão” após o anúncio de que ele não participaria do debate da TV Globo, nesta quinta-feira (1º/10).
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????????URGENTE! FLÁVIO CAGÃO DESISTE DO DEBATE E LULA DISPARA! https://t.co/9ncEE23CNk— André Janones (@AndreJanonesMG) October 1, 2026
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Em vídeo publicado nas redes sociais, Janones disse que Flávio desistiu depois da divulgação da pesquisa Datafolha que mostra uma distância de Lula, que aparece com 42% para Flávio, com 38%.