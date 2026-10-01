Gilmar Mendes determina que Globo inclua Renan Santos no debate

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Rede Globo inclua o candidato à Presidência, Renan Santos (Missão), no debate da emissora, marcado para a noite desta quinta-feira (1º/10).

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A decisão veio depois de a ministra Cármen Lúcia, também do STF, negar um pedido de Santos para que o candidato ao Palácio do Planalto participasse do confronto entre presidenciáveis, no lugar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, que informou, na quarta-feira (30/9), que não compareceria ao encontro.





Antes disso, também na quarta, Renan Santos teve o seu primeiro pedido negado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques.





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O debate da TV Globo está marcado para esta quinta-feira, a partir das 21h30.