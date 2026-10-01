Assine
overlay
Início Política
DECLARAÇÃO

'Não gosto desse tipo de debate', diz Lula, em entrevista no Flow

Presidente participou de entrevista a canal no YouTube em vez de comparecer a debate na TV Globo, que acabou cancelado

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
01/10/2026 21:16

compartilhe

×
Presidente Lula concedeu entrevista a podcasts progressistas
Presidente Lula concedeu entrevista a podcast em vez de participar de debate crédito: Reprodução/Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começou a entrevista ao canal Flow, no YouTube, comentando sobre a própria ausência no debate da TV Globo, que também ocorreria na noite desta quinta-feira (1º/10), mas foi cancelado após o adversário Flávio Bolsonaro comunicar que também não iria ao encontro. “Não gosto desse tipo de debate”, disse o candidato à reeleição.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Eu acho que esses debates são infrutíferos, não produzem nada, não dão sequência. E, aí, o pessoal começa a fazer gracinha”, justificou Lula. “Quando você está em uma disputa para a Presidência da República, é uma coisa mais séria”, complementou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lula disse ainda que já participou de vários debates na TV Globo desde as eleições de 1990. “As pessoas já me conhecem demais”, concluiu o presidenciável.

Tópicos relacionados:

lula

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay