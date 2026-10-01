'Não gosto desse tipo de debate', diz Lula, em entrevista no Flow

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começou a entrevista ao canal Flow, no YouTube, comentando sobre a própria ausência no debate da TV Globo, que também ocorreria na noite desta quinta-feira (1º/10), mas foi cancelado após o adversário Flávio Bolsonaro comunicar que também não iria ao encontro. “Não gosto desse tipo de debate”, disse o candidato à reeleição.

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“Eu acho que esses debates são infrutíferos, não produzem nada, não dão sequência. E, aí, o pessoal começa a fazer gracinha”, justificou Lula. “Quando você está em uma disputa para a Presidência da República, é uma coisa mais séria”, complementou.

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Lula disse ainda que já participou de vários debates na TV Globo desde as eleições de 1990. “As pessoas já me conhecem demais”, concluiu o presidenciável.