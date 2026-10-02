Chuva não dispersa apoiadores de Lula antes de ato em BH

Com bonés, faixas e roupas vermelhas, militantes e apoiadores de Lula (PT) não se dispersaram mesmo com a chuva que atingiu Belo Horizonte nesta sexta-feira (2/10). Reunidos na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul da capital, eles aguardam a chegada do presidente para um ato de campanha marcado para as 16h, na antevéspera do primeiro turno das eleições.

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A movimentação ocorre em um dos últimos compromissos de Lula antes da votação. O petista chega a Minas Gerais depois de uma caminhada na Candelária, no Rio de Janeiro, realizada durante a manhã.

Na capital mineira, Lula participa do ato ao lado de Patrus Ananias (PT), candidato ao governo de Minas, e das candidatas ao Senado Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (PSOL). Também são esperados candidatos da coligação “Pra Minas Gerais Voltar a Sonhar” à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa de Minas.

A passagem pelo estado ocorre depois de um compromisso cancelado em Juiz de Fora, na Zona da Mata, na quarta-feira (30/9). O comício precisou ser suspenso após um temporal atingir a região. Lula já havia chegado ao Aeroporto Regional da Zona da Mata, em Goianá, mas o mau tempo impediu que o helicóptero seguisse para a cidade.

Segundo a assessoria do presidente, não havia condições seguras para a decolagem. A possibilidade de completar o percurso de carro também foi considerada, mas, de acordo com Patrus Ananias, as condições das estradas não eram favoráveis.

Mesmo sem a presença de Lula, apoiadores chegaram a ocupar a avenida Francisco Bernardino, onde o comício seria realizado. Durante o temporal, por volta das 16h, parte do público deixou o local. Cerca de uma hora depois, porém, a avenida voltou a ficar cheia, com bandeiras e faixas do PT e de partidos aliados.

Minas no centro da disputa

A presença de Lula em Minas ocorre em um momento em que o estado volta a ser tratado como estratégico pelas campanhas presidenciais. Com 16,3 milhões de eleitores, Minas representa 10,32% do eleitorado brasileiro e tem histórico de resultados próximos ao cenário nacional.

Em 2022, Lula venceu Jair Bolsonaro (PL) no estado por menos de 50 mil votos. Minas foi o único estado do Sudeste em que o petista derrotou o então candidato à reeleição.

Na pesquisa Quaest divulgada na terça-feira (29/9), Lula aparece com 35% das intenções de voto para o primeiro turno em Minas, contra 31% de Flávio Bolsonaro (PL). No cenário de segundo turno, os dois aparecem com 41% e 40%, respectivamente, dentro da margem de erro.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria