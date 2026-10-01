Venda Nova registrou 7 dos 10 dias mais quentes do ano em BH

Venda Nova concentrou sete das 10 maiores temperaturas registradas em Belo Horizonte em 2026, segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A região aparece quatro vezes entre as cinco primeiras marcas do ano e voltou a registrar calor intenso nesta quinta-feira (1/10), que foi considerado o segundo dia mais quente do ano com máxima estimada de 36,4°C.

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O levantamento atualizado nesta quinta mostra que a maior temperatura do ano na capital foi registrada na terça-feira (29/9), quando a estação do Inmet na Pampulha marcou 36,6°C. Na segunda posição está a marca de 36,4°C, registrada hoje (1/10) em Venda Nova.

A terceira colocada foi registrada em Venda Nova no domingo (27/9), com a marca de 35,6°C.

O calor também impactou a região no dia de ontem (30/9). Os 35,3°C medidos em Venda Nova colocaram o registro como o quinta maior de 2026 em Belo Horizonte. Entre as duas marcas da região, está a máxima de 35,4°C, observada na Pampulha em 30 de agosto.

A lista das maiores temperaturas do ano evidencia a frequência com que Venda Nova aparece entre os extremos de calor da capital. Além dos registros de 1° de outubro, 27 e 30 de setembro, a estação da região marcou 35,2°C em 22 de setembro, 34,8°C em 1º de janeiro, 34,7°C em 9 de agosto e 34,5°C em 10 de agosto.



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Calor se concentra no fim do inverno e início da primavera

Das sete marcas de Venda Nova entre as 10 maiores temperaturas do ano, seis ocorreram entre agosto e outubro, período marcado pela transição do inverno para a primavera. A exceção é o registro de 34,8°C no primeiro dia de 2026.

Confira as dez maiores temperaturas do ano em BH:

1ª - 29/09/2026 - 36,6°C - Pampulha - INMET

2ª - 01/10/2026 - 36,4 °C - Venda Nova - PBH

3ª - 27/09/2026 - 35,6 °C - Venda Nova - PBH

4ª - 30/08/2026 - 35,4 °C - Pampulha - INMET

5ª - 30/09/2026 - 35,3 °C - Venda Nova - PBH

6ª - 22/09/2026 - 35,2 °C - Venda Nova - PBH

7ª - 01/01/2026 - 34,8 °C - Venda Nova - PBH

8ª - 09/08/2026 - 34,7 °C - Venda Nova - PBH

9ª - 12/09/2026 - 34,6 °C - Pampulha - INMET