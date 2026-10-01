Venda Nova registrou 7 dos 10 dias mais quentes do ano em BH
Temperatura máxima de 36,4% registrada na região nesta quinta-feira (1/10) é a segunda mais alta do ano na capital mineira
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Venda Nova concentrou sete das 10 maiores temperaturas registradas em Belo Horizonte em 2026, segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A região aparece quatro vezes entre as cinco primeiras marcas do ano e voltou a registrar calor intenso nesta quinta-feira (1/10), que foi considerado o segundo dia mais quente do ano com máxima estimada de 36,4°C.
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O levantamento atualizado nesta quinta mostra que a maior temperatura do ano na capital foi registrada na terça-feira (29/9), quando a estação do Inmet na Pampulha marcou 36,6°C. Na segunda posição está a marca de 36,4°C, registrada hoje (1/10) em Venda Nova.
A terceira colocada foi registrada em Venda Nova no domingo (27/9), com a marca de 35,6°C.
O calor também impactou a região no dia de ontem (30/9). Os 35,3°C medidos em Venda Nova colocaram o registro como o quinta maior de 2026 em Belo Horizonte. Entre as duas marcas da região, está a máxima de 35,4°C, observada na Pampulha em 30 de agosto.
A lista das maiores temperaturas do ano evidencia a frequência com que Venda Nova aparece entre os extremos de calor da capital. Além dos registros de 1° de outubro, 27 e 30 de setembro, a estação da região marcou 35,2°C em 22 de setembro, 34,8°C em 1º de janeiro, 34,7°C em 9 de agosto e 34,5°C em 10 de agosto.
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Calor se concentra no fim do inverno e início da primavera
Das sete marcas de Venda Nova entre as 10 maiores temperaturas do ano, seis ocorreram entre agosto e outubro, período marcado pela transição do inverno para a primavera. A exceção é o registro de 34,8°C no primeiro dia de 2026.
Confira as dez maiores temperaturas do ano em BH:
- 1ª - 29/09/2026 - 36,6°C - Pampulha - INMET
- 2ª - 01/10/2026 - 36,4 °C - Venda Nova - PBH
- 3ª - 27/09/2026 - 35,6 °C - Venda Nova - PBH
- 4ª - 30/08/2026 - 35,4 °C - Pampulha - INMET
- 5ª - 30/09/2026 - 35,3 °C - Venda Nova - PBH
- 6ª - 22/09/2026 - 35,2 °C - Venda Nova - PBH
- 7ª - 01/01/2026 - 34,8 °C - Venda Nova - PBH
- 8ª - 09/08/2026 - 34,7 °C - Venda Nova - PBH
- 9ª - 12/09/2026 - 34,6 °C - Pampulha - INMET
- 10ª - 10/08/2026 - 34,5 °C - Venda Nova - PBH