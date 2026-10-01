Município mineiro investiga 16 casos suspeitos de sarna em escolas

Dezesseis casos suspeitos de escabiose, conhecida como sarna humana, identificados em três unidades de educação infantil, são acompanhados pelas Secretarias Municipais de Saúde e de Educação de Andradas, localizado no Sul de Minas. A situação é monitorada pelas equipes de Vigilância em Saúde, que mantêm ações de orientação, prevenção e acompanhamento epidemiológico nas escolas e creches.



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A atualização foi feita durante uma reunião entre as duas secretarias na tarde de ontem (30/9), quando também foram definidas novas medidas junto às comunidades escolares. O primeiro caso suspeito havia sido identificado em uma creche municipal em 23 de setembro.

Após o registro, a unidade permaneceu fechada por 72 horas para limpeza e higienização. As aulas também foram suspensas na segunda-feira (28/9). O atendimento foi retomado normalmente no dia seguinte, terça-feira (29/9).

Desde a identificação do primeiro caso, as secretarias encaminharam materiais educativos para as unidades de ensino públicas e particulares de Andradas. As orientações foram distribuídas por aplicativos de mensagens e incluem recomendações para os cuidados nas instituições e os procedimentos que devem ser adotados pelas famílias diante de suspeita da doença.

Equipes da Vigilância Sanitária e da Vigilância Epidemiológica também estiveram na instituição onde houve o primeiro registro. Durante as visitas, os responsáveis foram orientados a levar crianças com sinais ou sintomas compatíveis com escabiose a uma unidade de saúde para avaliação médica.

Profissionais de saúde vão acompanhar escolas

Uma das medidas previstas pelo município é a presença de profissionais de saúde nas unidades de ensino para a inspeção das crianças. O acompanhamento dos casos também continuará sendo feito pelas equipes de Vigilância Epidemiológica.

Além disso, está previsto um treinamento para profissionais de todas as escolas e creches de Andradas, incluindo instituições das redes municipal, estadual e particular. A capacitação será realizada pela equipe do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest).

As equipes também deverão visitar instituições em que novos casos suspeitos sejam identificados. Paralelamente, o município continuará monitorando o surgimento de registros nas demais unidades de ensino.

Coceira intensa é um dos principais sintomas

A escabiose é uma doença provocada por um ácaro que se instala na pele. A transmissão ocorre principalmente por meio de contato prolongado de pele com pele. Em algumas situações, também pode ocorrer pelo compartilhamento de roupas, toalhas e roupas de cama contaminadas.

A doença não está relacionada à falta de higiene e pode atingir pessoas de diferentes condições e idades. Um dos principais sintomas é a coceira intensa, geralmente mais forte durante a noite.

A Prefeitura de Andradas orienta pais e responsáveis a procurarem uma unidade de saúde caso a criança apresente sinais ou sintomas compatíveis com a doença. A avaliação profissional é necessária para confirmar ou descartar a suspeita e indicar a conduta adequada.

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Segundo o município, o acompanhamento da situação permanece com monitoramento das comunidades escolares e adoção de medidas de orientação e prevenção diante de novos registros.