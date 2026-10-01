Município mineiro investiga 16 casos suspeitos de sarna em escolas
Secretarias de Saúde e Educação de Andradas reforçam monitoramento, orientações e inspeções após primeiro registro em creche municipal
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Dezesseis casos suspeitos de escabiose, conhecida como sarna humana, identificados em três unidades de educação infantil, são acompanhados pelas Secretarias Municipais de Saúde e de Educação de Andradas, localizado no Sul de Minas. A situação é monitorada pelas equipes de Vigilância em Saúde, que mantêm ações de orientação, prevenção e acompanhamento epidemiológico nas escolas e creches.
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A atualização foi feita durante uma reunião entre as duas secretarias na tarde de ontem (30/9), quando também foram definidas novas medidas junto às comunidades escolares. O primeiro caso suspeito havia sido identificado em uma creche municipal em 23 de setembro.
Após o registro, a unidade permaneceu fechada por 72 horas para limpeza e higienização. As aulas também foram suspensas na segunda-feira (28/9). O atendimento foi retomado normalmente no dia seguinte, terça-feira (29/9).
Desde a identificação do primeiro caso, as secretarias encaminharam materiais educativos para as unidades de ensino públicas e particulares de Andradas. As orientações foram distribuídas por aplicativos de mensagens e incluem recomendações para os cuidados nas instituições e os procedimentos que devem ser adotados pelas famílias diante de suspeita da doença.
Equipes da Vigilância Sanitária e da Vigilância Epidemiológica também estiveram na instituição onde houve o primeiro registro. Durante as visitas, os responsáveis foram orientados a levar crianças com sinais ou sintomas compatíveis com escabiose a uma unidade de saúde para avaliação médica.
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Profissionais de saúde vão acompanhar escolas
Uma das medidas previstas pelo município é a presença de profissionais de saúde nas unidades de ensino para a inspeção das crianças. O acompanhamento dos casos também continuará sendo feito pelas equipes de Vigilância Epidemiológica.
Além disso, está previsto um treinamento para profissionais de todas as escolas e creches de Andradas, incluindo instituições das redes municipal, estadual e particular. A capacitação será realizada pela equipe do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest).
As equipes também deverão visitar instituições em que novos casos suspeitos sejam identificados. Paralelamente, o município continuará monitorando o surgimento de registros nas demais unidades de ensino.
Coceira intensa é um dos principais sintomas
A escabiose é uma doença provocada por um ácaro que se instala na pele. A transmissão ocorre principalmente por meio de contato prolongado de pele com pele. Em algumas situações, também pode ocorrer pelo compartilhamento de roupas, toalhas e roupas de cama contaminadas.
A doença não está relacionada à falta de higiene e pode atingir pessoas de diferentes condições e idades. Um dos principais sintomas é a coceira intensa, geralmente mais forte durante a noite.
A Prefeitura de Andradas orienta pais e responsáveis a procurarem uma unidade de saúde caso a criança apresente sinais ou sintomas compatíveis com a doença. A avaliação profissional é necessária para confirmar ou descartar a suspeita e indicar a conduta adequada.
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Segundo o município, o acompanhamento da situação permanece com monitoramento das comunidades escolares e adoção de medidas de orientação e prevenção diante de novos registros.