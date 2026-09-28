Creche de Andradas suspende aulas após suspeita de sete casos de sarna

Aulas de um Centro de Educação Infantil de Andradas, no Sul de Minas, foram suspensas por 72 horas após a identificação de sete casos suspeitos de escabiose, conhecida como sarna humana. A medida foi adotada pela prefeitura, por meio das secretarias municipais de Saúde e Educação, como precaução para conter uma possível transmissão da doença e permitir a higienização e desinfecção da unidade.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os casos foram identificados na sexta-feira (25/9). No período da tarde, as atividades presenciais foram interrompidas e as crianças dispensadas. Conforme orientação da Vigilância em Saúde, a unidade permaneceu fechada durante o fim de semana e nesta segunda-feira (28/9), enquanto foram realizadas as medidas sanitárias e o acompanhamento da situação. O funcionamento deve ser retomado normalmente nesta terça-feira (29/9).

Segundo a prefeitura, as crianças envolvidas nos casos suspeitos estão sendo acompanhadas e não apresentam sintomas graves. A administração municipal não informou se os diagnósticos já foram confirmados.

A escabiose é uma doença causada por um ácaro que provoca, entre outros sintomas, coceira intensa e lesões na pele. A condição é tratável, e o diagnóstico e o tratamento adequados são importantes para interromper a cadeia de transmissão.

Orientação aos pais

Além das medidas adotadas na unidade onde houve a suspeita dos casos, a Secretaria Municipal de Educação encaminhou um comunicado preventivo para todas as escolas do município, tanto públicas quanto particulares. O objetivo é orientar as instituições e as famílias sobre os cuidados necessários diante da ocorrência.

A prefeitura recomenda que pais ou responsáveis não encaminhem às escolas crianças que apresentem coceira intensa, lesões ou outras alterações na pele. Nesses casos, a orientação é procurar uma unidade de saúde para avaliação antes do retorno às atividades escolares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A administração municipal informou que continuará monitorando a situação e adotando as medidas sanitárias necessárias para proteger crianças, profissionais da educação e familiares.