Vídeo flagra homem sendo atropelado depois de discussão em MG

Um vídeo registrou o momento em que um homem de 54 anos foi atropelado depois de uma discussão de trânsito na manhã dessa quarta-feira (30/9), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O motorista envolvido, de 40 anos, fugiu do local.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 9h45, na Avenida José Abdulmassih, no Bairro Shopping Park.

A vítima dirigia um Fiat Argo quando um Ford Fiesta preto atingiu a lateral direita do veículo. Depois da colisão, os dois motoristas iniciaram uma discussão.

Conforme a ocorrência, o condutor do Argo cobrava do outro motorista o valor necessário para reparar os danos provocados no veículo.

Populares registraram a discussão. As imagens mostram os dois homens trocando agressões, com tapas e socos.

Homem é atropelado durante tentativa de fuga

Depois da briga, a vítima abriu o porta-malas do próprio carro para procurar algo. Nesse momento, o motorista do Fiesta deu marcha à ré e tentou deixar o local.

O homem de 54 anos entrou na frente do veículo na tentativa de impedir a fuga e acabou sendo atropelado. O motorista deixou o local e, até o encerramento da ocorrência, não havia sido localizado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou que a vítima sofreu uma fratura na perna direita. O homem foi encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso foi encaminhado à 2ª Delegacia de Plantão de Uberlândia.