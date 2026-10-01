BH: Defesa Civil emite alerta de possibilidade de granizo

Após registrar altas temperaturas durante a semana, a Defesa Civil emitiu na tarde desta quinta-feira (1/10) um alerta para possibilidade de granizo em Belo Horizonte. O alerta se estende para a próxima hora e, com ele, a recomendação de redobrar a atenção e as medidas de proteção.



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A Defesa Civil ainda recomenda que as pessoas não fiquem em áreas abertas, como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos. Não fiquem também no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica; jamais se abriguem ou estacionem debaixo de árvores; e procurem estacionar em local seguro e coberto.

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Como receber os alertas



Moradores da capital mineira podem acompanhar os alertas sobre fenômenos meteorológicos e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio das plataformas do órgão.