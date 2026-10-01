Jogos ilegais e cartão clonado são apreendidos em casino no Belvedere

A Polícia Civil (PCMG) apreendeu itens relacionados a jogos ilegais, computadores, notas promissórias e materiais com dados de cartões clonados durante uma operação realizada nessa quarta-feira (30/9) em uma casa de jogos no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A ação também encontrou arquivos que, segundo a investigação, apresentam indícios do funcionamento de uma central de clonagem de cartões no imóvel.

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Batizada de Operação Black Jack, a ação foi desencadeada a partir de uma investigação conduzida pela Delegacia Especializada em Atendimento à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (Deadi) de Belo Horizonte. O inquérito teve início após dois frequentadores do estabelecimento denunciarem ter sido agredidos no local por causa de dívidas relacionadas a jogos.



O imóvel, descrito pela Polícia Civil como uma casa de alto padrão, foi alvo de mandado de busca e apreensão. A ordem judicial foi cumprida por policiais da Divisão Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso, à Pessoa com Deficiência e Vítimas de Intolerâncias (Demid).

Durante as buscas, além dos materiais ligados à exploração de jogos de azar, os investigadores localizaram computadores, documentos, notas promissórias e arquivos contendo informações que levantaram suspeitas sobre a utilização do espaço para clonagem de cartões.

Segundo a Polícia Civil, a apuração também reúne indícios de outros crimes que estariam relacionados à atividade de jogos, entre eles extorsão, agressões físicas e ameaças. A corporação, no entanto, ainda investiga as circunstâncias e a eventual relação entre os materiais encontrados e os crimes denunciados.

Quatro homens são ouvidos

Quatro homens, de 25, 26, 30 e 38 anos, foram conduzidos para prestar declarações durante a operação. Eles estavam acompanhados de advogado.

Após os depoimentos, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de estabelecimento ou exploração de jogos de azar em local público ou acessível ao público.

A corporação informou que as investigações continuam para esclarecer completamente os fatos, identificar a dinâmica das atividades realizadas no imóvel e verificar a eventual responsabilidade dos envolvidos pelos demais crimes sob apuração.

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Não foi informado, até o momento, se houve prisões relacionadas aos indícios de clonagem de cartões, extorsão, agressões ou ameaças encontrados durante a investigação.