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CARGA PESADA

Caminhão é flagrado com 105 mil maços de cigarros contrabandeados

Produto oriundo do Paraguai seria levado para Patrocínio, no Triângulo Mineiro. Motorista de 50 anos foi preso pela PRF

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
01/10/2026 08:19 - atualizado em 01/10/2026 09:13

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Caminhão ‘recheado’ com 105 mil maços de cigarros é barrado na BR-262
Caminhão ‘recheado’ com 105 mil maços de cigarros é barrado na BR-262 crédito: PRF/Reprodução

Um motorista de 50 anos foi preso transportando 105 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai na noite dessa quarta-feira (30/9), na BR-262, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem ocorreu por volta das 20h10 na altura do km 740, durante uma ronda de prevenção a crimes na rodovia.

Os policiais abordaram um caminhão Ford Cargo que vinha de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Durante a fiscalização, foram encontrados no veículo 105 mil maços de cigarros de origem paraguaia.

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Conforme a PRF, a carga tinha como destino Patrocínio, no Alto Paranaíba.

Diante da constatação do crime de contrabando, o motorista recebeu voz de prisão.

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O homem, o caminhão e toda a carga apreendida foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Uberaba, responsável pelas demais providências.

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