Caminhão é flagrado com 105 mil maços de cigarros contrabandeados
Produto oriundo do Paraguai seria levado para Patrocínio, no Triângulo Mineiro. Motorista de 50 anos foi preso pela PRF
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Um motorista de 50 anos foi preso transportando 105 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai na noite dessa quarta-feira (30/9), na BR-262, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.
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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem ocorreu por volta das 20h10 na altura do km 740, durante uma ronda de prevenção a crimes na rodovia.
Os policiais abordaram um caminhão Ford Cargo que vinha de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Durante a fiscalização, foram encontrados no veículo 105 mil maços de cigarros de origem paraguaia.
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Conforme a PRF, a carga tinha como destino Patrocínio, no Alto Paranaíba.
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Diante da constatação do crime de contrabando, o motorista recebeu voz de prisão.
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O homem, o caminhão e toda a carga apreendida foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Uberaba, responsável pelas demais providências.