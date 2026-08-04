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CENTRO-OESTE DE MINAS

MG: homem em fuga salta de caminhão com 75 mil maços de cigarros na BR-262

Motorista acabou preso pela PRF Córrego Danta, no Centro-Oeste do estado, e disse que retirou o caminhão em São Paulo (SP) e levaria a carga até Patos de Minas

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
04/08/2026 21:37

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Durante operação de combate ao crime em Córrego Danta, na Região Centro-Oeste de Minas, o motorista de um caminhão-baú desobedeceu à ordem de parada da PRF
PRF apreedeu 75 mil maços de cigarros origem paraguaia crédito: PRF/Divulgação

Um homem, de 33 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após abandonar um caminhão-baú ainda em movimento durante uma fuga na BR-262, em Córrego Danta, no Centro-Oeste de Minas Gerais, nesta terça-feira (4/8). No veículo, os policiais encontraram uma carga de 75 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

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De acordo com a corporação, a ocorrência teve início durante uma operação de combate ao crime, quando o motorista desobedeceu à ordem de parada e percorreu cerca de dois quilômetros realizando manobras perigosas para tentar escapar da fiscalização.

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Em seguida, o suspeito saltou do caminhão com o veículo ainda em movimento e fugiu para uma área de mata às margens da rodovia.

"Sem condutor, o caminhão percorreu aproximadamente 40 metros, atingiu lateralmente um bitrem e saiu da pista, colocando em risco os demais usuários da BR-262", disse a PRF. 

Após buscas na região, os policiais localizaram o homem escondido na vegetação. Durante a vistoria no compartimento de carga, a equipe encontrou 75 caixas contendo, ao todo, 75 mil maços de cigarros de origem paraguaia.

Aos policiais, o homem afirmou que havia retirado o caminhão em São Paulo (SP) e levaria a carga até Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Pelo transporte, ele disse que receberia R$ 5 mil.

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O homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal. O caminhão e a carga apreendida ficaram à disposição da Receita Federal.

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