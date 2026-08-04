Carros de luxo furtados por quadrilha em BH são recuperados

Os seis carros de luxo que foram furtados no Bairro Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte, foram recuperados pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nesta terça-feira (4/8). Os veículos estavam em um estacionamento na Avenida Barão Homem de Melo, quando um trio invadiu o local, na madrugada de domingo (2/8), e os levou.

Os carros recuperados serão periciados pela corporação. Apenas um suspeito envolvido nos furtos foi preso no decorrer da operação. A PCMG afirma que as investigações para esclarecer e identificar os responsáveis pelos delitos continuam.

O que aconteceu?

Um trio invadiu um estacionamento no Bairro Estoril, na madrugada de domingo, e levou seis veículos que estavam no local. A ação da quadrilha foi registrada por câmeras de segurança. Um suspeito foi preso e os outros dois estão sendo procurados pela polícia.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os criminosos invadiram o pátio do estabelecimento durante a madrugada e utilizaram equipamentos para destravar e dar partida nos veículos.

Entre os automóveis furtados estão modelos como Mercedes e GWM Haval, com valores que chegam a R$ 526 mil. Todos os veículos eram zero-quilômetro e ainda não possuíam placa. Imagens de câmeras de segurança mostram a movimentação dos suspeitos e a saída em sequência dos carros.

Ainda segundo a PMMG, por volta da 0h, um suspeito entrou sozinho no estabelecimento e saiu com uma Mercedes-Benz. Cerca de 30 minutos depois, os criminosos levaram outra e dois veículos GWM Haval. Mais tarde, por volta das 3h, os suspeitos retornaram ao local e furtaram mais dois carros GWM Haval.

A ocorrência, porém, só foi descoberta por volta das 6h, quando o porteiro de um prédio em frente ao estacionamento percebeu a situação e acionou a Polícia Militar. Os militares identificaram que um dos carros – um GWM Haval azul – foi abandonado na saída do estacionamento e outro foi deixado na Avenida Barão Homem de Melo.

Prisão

Um dos suspeitos, de 23 anos, foi localizado com um dos carros na Via Expressa, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele dirigia um GWM Haval preto quando perdeu o controle da direção e bateu em um poste e em uma árvore, na altura do Bairro Asa Branca.

No banco do passageiro havia uma mulher não identificada, que ficou ferida com o acidente. Ela relatou aos policiais que o motorista havia passado por ela e a convidado para "dar uma volta", mas afirmou que não o conhecia e que não sabia do histórico criminal dele. Ela foi socorrida até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Industrial.

Com o impacto da batida, uma das rodas do carro furtado soltou e atingiu outro veículo, causando danos materiais. O suspeito confessou que entrou no estacionamento com outras duas pessoas para furtar os veículos. Ele também foi atendido na UPA Oeste, em BH, e foi preso em flagrante em seguida.

O carro que ele conduzia foi levado para o pátio e as buscas continuam para localizar demais envolvidos e os outros carros furtados.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi acionada e o suspeito preso. Ele foi identificado como Gustavo Henrique Guimarães Amorim e encaminhado ao sistema prisional. O caso vai ser investigado pela Divisão Especializada em Prevenção e Investigação de Furto e Roubo de Veículos. A polícia apura a participação dos outros envolvidos. (Com informações de Melissa Souza)

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck