Idoso morre em batida frontal entre carros na BR-262 em MG
Acidente ocorreu em Uberaba; passageira do Polo ficou ferida e foi levada ao hospital
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Um idoso de 75 anos morreu em uma colisão frontal entre uma Volkswagen Saveiro e um Volkswagen Polo nessa segunda-feira (3/8), na BR-262, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.
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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 825,9 da rodovia. O motorista da Saveiro morreu no local.
Já no Polo, a passageira sofreu ferimentos leves e foi socorrida para o Hospital Universitário de Uberaba. O condutor do veículo saiu ileso.
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A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os levantamentos no local.
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Após os trabalhos periciais, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Uberaba.
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As causas da colisão serão investigadas.