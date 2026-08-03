MG: idosa morre e seis pessoas ficam feridas em batida frontal na MG-126

Uma mulher, de 62 anos, morreu e outras seis pessoas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo dois carros na noite desse sábado (1/8), na MG-126, no município Mar de Espanha, na Zona da Mata.

A colisão aconteceu na altura do km 66 da rodovia. De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os dois automóveis trafegavam em sentidos opostos quando bateram de frente.

Com a força do impacto, um dos veículos ficou parado na rodovia, enquanto o outro capotou e caiu em uma ribanceira de cerca de 20 metros de profundidade, em uma área de mata fechada, o que dificultou o trabalho das equipes de resgate.

A vítima era uma mulher, de 62 anos, natural de Bicas, na mesma região do estado, que estava no carro que caiu na ribanceira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela foi ejetada durante o acidente e ficou presa sob o veículo. O óbito foi constatado ainda no local por um médico que prestava apoio à ocorrência.

As seis vítimas feridas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), e encaminhadas para atendimento médico.

No carro que capotou estavam quatro ocupantes. Três deles já haviam sido retirados do veículo por populares, com o auxílio de um bombeiro militar que estava de folga e passava pela rodovia no momento do acidente. A quarta vítima permanecia presa no interior do automóvel e precisou ser imobilizada e retirada de forma controlada pelas equipes de salvamento.

As quatro vítimas desse veículo foram encaminhadas ao Hospital de Mar de Espanha. Outras duas pessoas ficaram feridas no segundo automóvel envolvido na colisão e também receberam atendimento das equipes de emergência, sendo encaminhadas para avaliação médica.

Para acessar o veículo que estava na ribanceira, os bombeiros precisaram montar um sistema de ancoragem para garantir a segurança dos militares durante a descida e a retirada das vítimas.

Na remoção do corpo da mulher, os militares estabilizaram o veículo com cordas, calços e blocos de sustentação e utilizaram ferramentas hidráulicas de salvamento para suspender lateralmente o automóvel e permitir a retirada segura da vítima.

Motorista preso por embriaguez

Durante o atendimento da ocorrência, um dos condutores envolvidos foi localizado após deixar o local do acidente. Ele realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,67 miligrama de álcool por litro de ar expelido, valor que configura, em tese, crime de trânsito. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à autoridade de Polícia Judiciária.

O outro motorista também passou pelo teste do etilômetro, que registrou 0,06 mg/L. Nesse caso, foram adotadas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Um dos veículos foi removido para um pátio credenciado por estar com o licenciamento em atraso.

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Equipes da Polícia Civil de Minas Gerais e da perícia técnica estiveram no local. Após os trabalhos periciais e a conclusão das ações de salvamento, a rodovia foi liberada e a ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Militar.