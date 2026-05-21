MG: motociclista fratura perna e tem dedo amputado em colisão frontal

Um motociclista ficou gravemente ferido em uma colisão frontal com um carro na noite dessa quarta-feira (20/5), na MG-126, em Rochedo de Minas (MG), na Zona da Mata.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente aconteceu por volta das 18h40, no km 30 da rodovia. Quando os militares chegaram ao local, o condutor da motocicleta já havia sido socorrido.

O motorista de um Fiat Palio relatou que seguia pela rodovia no sentido Bicas para São João Nepomuceno quando, ao fazer uma curva à direita, se deparou com a motocicleta transitando sobre a faixa amarela em sentido contrário.

Ainda conforme o relato, havia forte neblina no trecho, o que prejudicava a visibilidade. Ele afirmou que tentou desviar para a direita, mas não conseguiu evitar a colisão, sendo atingido na parte traseira do veículo.

O passageiro do automóvel confirmou a versão apresentada pelo motorista e informou ser o proprietário do carro. Já de acordo com o socorrista que atendeu a ocorrência, o motociclista afirmou que o Fiat Palio rodou na pista, invadiu a contramão e colidiu contra ele.

Os militares apuraram ainda que populares retiraram a motocicleta da pista devido ao vazamento de combustível, evitando riscos para outros motoristas.

O motorista do Fiat Palio realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Bicas e encaminhada ao Hospital São João em estado grave.

Segundo a polícia, o motociclista sofreu fratura na perna esquerda, amputação de um dedo da mão esquerda, trauma craniano e hemorragia sem controle.

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A motocicleta foi removida por um serviço de guincho credenciado. A perícia técnica foi acionada, mas, segundo a polícia, não compareceu ao local.